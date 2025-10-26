Госавтоинспекция напоминает тулякам о диких животных на дорогах

Чаще всего наезды на диких животных происходят вечером или ночью, когда лесной житель внезапно появляется в поле зрения водителя, и он просто не успевает избежать аварии. предотвратить наезд поможет соблюдение нескольких простых правил:

Оказавшись в зоне действия дорожного знака 1.27 «Дикие животные», следите за безопасной скоростью движения.

Увидев животное вблизи дороги или на проезжей части, снизьте скорость вплоть до остановки и включите аварийную световую сигнализацию, предупредив таким образом других водителей.

Не стоит резко менять направление движения и выезжать на встречную полосу, где может оказаться другой автомобиль.

Переключайтесь на дальний режим света при движении вне населенных пунктов и при отсутствии встречного транспорта. Не игнорируйте противотуманные фары – они отлично подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных.

Если вы заметили животное на обочине – не используйте звуковой сигнал. Испугавшись, зверь может начать движение по совершенно непредсказуемой территории.

Если столкновение неизбежно – минимизируйте его последствия: направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное.