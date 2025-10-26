  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Госавтоинспекция напоминает тулякам о диких животных на дорогах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Госавтоинспекция напоминает тулякам о диких животных на дорогах

Госавтоинспекция напоминает тулякам о диких животных на дорогах

В период миграции наибольшую опасность для участников дорожного движения представляют лоси.

Чаще всего наезды на диких животных происходят вечером или ночью, когда лесной житель внезапно появляется в поле зрения водителя, и он просто не успевает избежать аварии. предотвратить наезд поможет соблюдение нескольких простых правил:

  • Оказавшись в зоне действия дорожного знака 1.27 «Дикие животные», следите за безопасной скоростью движения.
  • Увидев животное вблизи дороги или на проезжей части, снизьте скорость вплоть до остановки и включите аварийную световую сигнализацию, предупредив таким образом других водителей.
  • Не стоит резко менять направление движения и выезжать на встречную полосу, где может оказаться другой автомобиль.
  • Переключайтесь на дальний режим света при движении вне населенных пунктов и при отсутствии встречного транспорта. Не игнорируйте противотуманные фары – они отлично подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных.
  • Если вы заметили животное на обочине – не используйте звуковой сигнал. Испугавшись, зверь может начать движение по совершенно непредсказуемой территории.
  • Если столкновение неизбежно – минимизируйте его последствия: направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 22:30 0
Другие статьи по темам
Событие
тульская ГосавтоинспекцияУГИБДД УМВД России по Тульской областидикие животныепроисшествия на дорогах
Место
Тульская область
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6563 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 415 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3922 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2419 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
В Тульской области уничтожили 8 украинских беспилотников
Где в Туле 27 октября отключат свет
Где в Туле 27 октября отключат свет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.