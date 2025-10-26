  1. Моя Слобода
Где в Туле 27 октября отключат свет

«Тулгорэлектросети» проведут плановые работы с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Оходный, 1, 3, 5,
  • Московское шоссе, 21,
  • ул. Заречная, 3-29 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Низинная, 1-19 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 9-а,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. М. Горького, 1, 4-а,
  • ул. Октябрьская, 49, 49а, 69, 77, 77 к. 1, 79 к. 1, 81,
  • ул. Галкина, 30-а,
  • ул. Мира, 35, 60, 62,
  • пр-т Ленина, 88, 90,
  • ул. Смидович, 1, 1-а.

сегодня, в 21:50 +1
