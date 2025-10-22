  1. Моя Слобода
В Тульской области установили 55 базовых станций связи
Фото www.freepik.com.

В Тульской области установили 55 базовых станций связи

Мобильный интернет стал доступен для 15 000 жителей.

В Тульской области 2500 жителей проголосовали за подключение населенных пунктов к мобильному интернету. 

За время реализации программы «Устранение цифрового неравенства» в регионе установили 55 базовых станций в 14 муниципальных образованиях. Мобильный интернет стал доступен для 15 000 жителей.

Продолжается голосование за деревни и села с численностью населения от 100 до 1000 человек, где в 2026 году установят станции мобильной связи.
Оно завершится 9 ноября.
 
Принять участие могут совершеннолетние граждане РФ, выбрав населенный пункт в своем регионе регистрации, отметили в региональном министерстве цифрового развития и связи. 
 

сегодня, в 10:05 0
