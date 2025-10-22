Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд

Инцидент произошел в августе. В городском парке Памяти и Славы 30-летний мужчина справил малую нужду на один из элементов военной техники.

Следственным отделом СК было возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение, повреждение, осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов».

Мужчине было предъявлено обвинение. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего контролировал лично руководитель регионального СУ СК России Владимир Усов.