  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд

Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд

Ход расследования контролирует лично руководитель регионального СУ СК России Владимир Усов.

Инцидент произошел в августе. В городском парке Памяти и Славы 30-летний мужчина справил малую нужду на один из элементов военной техники.

Следственным отделом СК было возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение, повреждение, осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов». 

Мужчине было предъявлено обвинение. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего контролировал лично руководитель регионального СУ СК России Владимир Усов. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:31 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
НовомосковскВОВсквервоенная техника
Погода в Туле 22 октября: до +9 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 октября: до +9 градусов и без осадков
сегодня, в 07:00, 82 629 1
Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд
Дежурная часть
Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд
сегодня, в 09:31, 14 279 0
На Пролетарской перевернулась бетономешалка
Дежурная часть
На Пролетарской перевернулась бетономешалка
сегодня, в 08:51, 15 1330 1
Умер самый известный водитель тульской маршрутки Владимир Синяков
Жизнь Тулы и области
Умер самый известный водитель тульской маршрутки Владимир Синяков
вчера, в 17:05, 32 9169 15

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области установили 55 базовых станций связи
В Тульской области установили 55 базовых станций связи
Житель Ефремова вынес из супермаркета «продуктовую корзину» на 7000 рублей
Житель Ефремова вынес из супермаркета «продуктовую корзину» на 7000 рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.