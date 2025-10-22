В Заокском районе УК «доит» жителей или берет плату за услуги?

Знание какого-то одного требования закона – это как правило, лишь малая часть того, что требуется для полной реализации прав гражданина.

Без юридического образования или хотя бы простого желания тщательно разобраться в нормативной базе решение любой проблемы зачастую превращается в замкнутый круг. И тут обязательно будут те самые отписки и знаменитый воз, который и ныне там… Именно об этом история дома № 2-а по ул. Светлой в деревне Пахомово Заокского района.

Глазами читателя

В редакцию Myslo в сентябре обратился житель этого дома Олег Зайцев. Пять лет назад журналисты издания приезжали в поселок и делали репортаж об отвратительной работе УК «Базис». Через некоторое время после публикации собственникам квартир удалось сменить форму управления и взять заботу о доме в свои руки.

С непосредственной формой управления они прожили два года, но в конце апреля их дом оказался в ведении новой УК. По словам мужчины, обстоятельства вновь так сложились из-за того, что администрация им ничем не помогла.

Олег Зайцев – Был «Базис», собирал деньги, но ничего не делал. Теперь вот управляющая компания из Дубны! Снова заставят платить просто за воздух! Мы хотим сами управлять домом, что и делали в предыдущие годы. Сами и полы помыть можем, и снег убрать. А администрация навязывает УК, – возмущается мужчина.

По его словам, жители сделали все возможное для сохранения непосредственного управления: заключили договор с ресурсоснабжающими организациями, на вывоз мусора и с газовщиками. С электриками только не подписали: ценник не устроил – 2500 рублей в месяц с квартиры. А местный водоканал и вовсе отказался заключать договор, не объясняя причины. Кроме этого, не смогли найти УК, которая будет по договору обслуживания проводить регулярный осмотр дома, проверять дымвентсистемы, проводить подготовку к отопительному сезону и оказывать аварийно-диспетчерские услуги.

– Я обращался в администрацию, просил помочь найти управу на тех, кто отказывает в аварийном обслуживании. Но администрация ничего не сделала, – говорил Олег Зайцев.

Назначенной по конкурсу управляющей компании житель дома не доверяет:

– Все они одинаковые. Если уж местная УК не работала, то зачем наш дом компании, которая находится в 200 км – в Дубне? Да и тариф откуда взялся такой? Договор нам никто не показывал, непонятно, что в него входит. Его никто с нами не подписывал, а уже полгода собирают деньги!

Что говорит администрация

Жилищный кодекс РФ предоставляет гражданам право определять, как содержать дом – доверить управляющей компании или самостоятельно выполнять эту работу. Если в первом случае ответственность лежит на УК, то во втором просто выбрать непосредственную форму управления мало.

Необходимо проделать огромную работу, чтобы реализовать это право: заключить договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг и аварийное обслуживание.

Зам. главы администрации МО Демидовское Заокского района Александр Гончарук:

– Если жители не выбрали форму управления или выбрали, но не реализовали ее в полной мере, то дальнейший порядок работы таков: прокуратура выносит администрации представление о недопустимости нарушения, затем власти объявляют аукцион среди УК. Его победитель и берет в управление дом.

Надо не только воспользоваться правом выбора формы управления, но и реализовать его – заключить все (!) договоры. Если этого не сделать, то право не считается реализованным.

Одного протокола о выбранной форме управления недостаточно для ее сохранения. То же касается и неполного пакета договоров. В данном случае отсутствовал договор с электросетями – жителей не устроила стоимость – и с водоканалом.

Да, Олег Зайцев приходил к нам с просьбой повлиять на ситуацию. Но мы не имеем права что-либо указывать юрлицу. У гражданина была возможность через суд понудить водоканал заключить договор об аварийном обслуживании или подать жалобу в ФАС на необоснованную, по его мнению, цену за обслуживание. Но он не пошел по этому пути. А продолжил писать жалобы в прокуратуру и нам.

В целом если жителей не устроит назначенная им УК, то через полгода они могут снова провести собрание и либо выбрать другую УК, либо поменять снова форму управления.

Что касается неподписанного с жителями договора, то тут речь идет о договоре оферты, который считается подписанным оплаченной квитанцией. То есть да, у жителей есть право подписать договор, но это не обязанность УК – ходить по квартирам с документами.

Найти же для этого дома управляющую компанию, как и для многих других в нашем муниципальном образовании, – дело непростое. У нас 40 многоквартирных домов, и многие из них находятся на приличном расстоянии друг от друга – в нескольких десятках километров.

Версия УК

Управляющей компанией для домов в МО Демидовское в конце апреля 2025 года было назначено ООО «Союз» из Дубны.

Гендиректор компании Кирилл Дроздов:

– Действительно, юридиче­ски мы находимся далеко. Но это не мешает обслуживать дома. Действительно, офис должен находиться в шаговой доступности. Сейчас мы над этим работаем. Но и без него принимаем и заявки, и письменные обращения. Наши сотрудники по звонку приезжают к жителям.

После аукциона штат сотрудников расширен – наняты работники из числа местных: слесари, сантехники, главный инженер. В доме № 2-а по улице Светлой живет уборщица во втором подъезде.

Мы встречались со старшей по дому и с жителями, снизили утвержденный по конкурсу тариф на обслуживание с 30 до 25 рублей.

В доме требуется провести много работ. Тут и последствия некачественной работы предыдущей УК, и жителей, которые пока сами управляли, делали далеко не всё.

Мы сейчас завершаем подготовку домов к зиме, вставляем отсутствующие окна и двери в подъездах, чиним электросчетчики. Канализацию надо прочищать, кровля местами течет. Состояние ДВК (дымвентканалов) – это отдельная история, их тоже должным образом долгое время не обслуживали.

У нас на обслуживании в Заокском районе находится 86 домов в трех МО. И в каждом намечен объем работ. На всех подъездах указан телефон нашей аварийно-диспетчерской службы. Поэтому говорить о том, что с нами нельзя связаться, это откровенная неправда.

На нас Зайцев пишет жалобы, требует провести проверку, притом что сам к нам не обращается. К нам много раз приходила и прокуратура, и ГЖИ, но нарушений они не находили.

К сожалению, многие жители хотят получать качественные услуги, но платить за них либо копейки, либо вовсе не платить.

Если дом будет без УК, как было в предыдущие годы, то кто будет отвечать, если что-то случится с проводкой или ДВК, например? А это все без своевременного обслуживания быстро приходит в негодность.

Это же настоящая халатность со стороны собственников! Но только не уверен, что за это им может грозить юридическая или уголовная ответ­ственность.