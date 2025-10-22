  1. Моя Слобода
В начале ноября в Туле на участках веломаршрута «Лев Толстой» высадят более 300 деревьев
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В начале ноября в Туле на участках веломаршрута «Лев Толстой» высадят более 300 деревьев

Это липы и клены.

В Туле завершается высадка луковичных растений — тюльпанов. Работы выполнены на 45 объектах, в том числе в цветочных зонах в п. Косая Гора, Скуратово и населенных пунктах Большой Тулы. Как сообщает городская администрация, всего на территории муниципального образования высадят порядка 200 000 луковиц.

В ходе осеннего озеленения в Туле уже посадили 1600 штук кустарников лиственных пород (спирея, пузыреплодник) в Центральном, Привокзальном и Советском округах.

На начало ноября запланирована посадка более 300 деревьев лиственных пород (липа, клен) на участках веломаршрута «Лев Толстой».

22 октября, в 20:45 +6
