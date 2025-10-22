  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Белеве чиновница создала преступную группу, чтобы нажиться на бюджетных контрактах - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Белеве чиновница создала преступную группу, чтобы «погреть руки» на бюджете

В Белеве чиновница создала преступную группу, чтобы «погреть руки» на бюджете

В августе 2021 года злоумышленники провернули две крупные аферы.

В производстве Суворовского межрайонного суда Тульской области находится уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых в дух эпизодах крупного мошенничества и их знакомого, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы, совершенное с использованием служебного положения. 

Одна из фигуранток, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, знала о наличии различных муниципальных контрактов и предложила своей знакомой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для участия в торгах.

В августе 2021 года сообщницы получили контракт на сумму более 2,1 млн рублей. За эти деньги они должны были провести ремонт водопроводных сетей на одной из улиц Белева. Фактически стоимость проведённых работ составила лишь 1,3 млн рублей. Разницу подельницы присвоили.

Спустя несколько месяцев преступницы решили привлечь к «работе» гендиректора фирмы, занимающейся сбором отходов. В итоге был заключен контракт на ликвидацию несанкционированных свалок, исполнять который никто не собирался. После этого мошенницы подделали документы и получили более 1 млн бюджетных рублей.

Организатор преступной схемы находится под домашним арестом, её сообщники – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание по уголовному делу состоится в конце октября.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениемошенничествосуд
Место
Тульская областьБелев
В Венёве школьницы издевались над сверстницей-инвалидом
Дежурная часть
В Венёве школьницы издевались над сверстницей-инвалидом
сегодня, в 11:02, 75 2537 2
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила экономический рост Тульской области
Жизнь Тулы и области
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила экономический рост Тульской области
сегодня, в 15:40, 53 636 -7
Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд
Дежурная часть
Житель Новомосковска помочился на памятник героям ВОВ: дело направлено в суд
сегодня, в 09:31, 45 1137 1
Погода в Туле 22 октября: до +9 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 октября: до +9 градусов и без осадков
сегодня, в 07:00, 120 1630 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В начале ноября в Туле на участках веломаршрута «Лев Толстой» высадят более 300 деревьев
В начале ноября в Туле на участках веломаршрута «Лев Толстой» высадят более 300 деревьев
«Прикольно, что вагоны с моим дизайном поедут по Москве!»: тульская художница Полина Ильяш о пряничном поезде
«Прикольно, что вагоны с моим дизайном поедут по Москве!»: тульская художница Полина Ильяш о пряничном поезде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.