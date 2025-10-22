В Белеве чиновница создала преступную группу, чтобы «погреть руки» на бюджете

В августе 2021 года злоумышленники провернули две крупные аферы.

В производстве Суворовского межрайонного суда Тульской области находится уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых в дух эпизодах крупного мошенничества и их знакомого, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы, совершенное с использованием служебного положения.

Одна из фигуранток, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, знала о наличии различных муниципальных контрактов и предложила своей знакомой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для участия в торгах.

В августе 2021 года сообщницы получили контракт на сумму более 2,1 млн рублей. За эти деньги они должны были провести ремонт водопроводных сетей на одной из улиц Белева. Фактически стоимость проведённых работ составила лишь 1,3 млн рублей. Разницу подельницы присвоили.

Спустя несколько месяцев преступницы решили привлечь к «работе» гендиректора фирмы, занимающейся сбором отходов. В итоге был заключен контракт на ликвидацию несанкционированных свалок, исполнять который никто не собирался. После этого мошенницы подделали документы и получили более 1 млн бюджетных рублей.

Организатор преступной схемы находится под домашним арестом, её сообщники – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание по уголовному делу состоится в конце октября.