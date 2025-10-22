Тульские поисковики показали, как уничтожают боеприпасы времён ВОВ: видео

Кадр из видео поискового отряда "Штурм", автор - Игорь Прохоров

Работы были проведены совместно с сотрудниками регионального Управления противопожарной службы.

Представители поискового отряда «Штурм» продолжают работу по очистке территории Тульской области от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ. Очередной выезд прошёл в Арсеньевском районе, рядом с хутором Городище.

В течении октября волонтёрами совместно с группой разминирования поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» было обнаружено и утилизировано свыше 100 ручных гранат, миномётных мин и снарядов различных калибров.