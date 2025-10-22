  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские поисковики показали, как уничтожают боеприпасы времён ВОВ: видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские поисковики показали, как уничтожают боеприпасы времён ВОВ: видео
Кадр из видео поискового отряда "Штурм", автор - Игорь Прохоров

Тульские поисковики показали, как уничтожают боеприпасы времён ВОВ: видео

Работы были проведены совместно с сотрудниками регионального Управления противопожарной службы.

Представители поискового отряда «Штурм» продолжают работу по очистке территории Тульской области от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ. Очередной выезд прошёл в Арсеньевском районе, рядом с хутором Городище.

В течении октября волонтёрами совместно с группой разминирования поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» было обнаружено и утилизировано свыше 100 ручных гранат, миномётных мин и снарядов различных калибров.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
22 октября, в 19:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
Великая Отечественная войнывзрывоопасные предметыпоисковый отряд ШтурмВахта Памяти
Место
Тульская область
В Тульской области сборщики яблок зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц
Жизнь Тулы и области
В Тульской области сборщики яблок зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц
сегодня, в 19:38, 64 527 1
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
сегодня, в 07:00, 172 1923 5
Тульским полицейским сократили рабочий день из-за отсутствия отопления в УМВД
Жизнь Тулы и области
Тульским полицейским сократили рабочий день из-за отсутствия отопления в УМВД
сегодня, в 16:16, 38 1642 4
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
Жизнь Тулы и области
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
сегодня, в 12:56, 32 1364 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Заречье водители и очевидцы потушили загоревшийся Peugeot
В Заречье водители и очевидцы потушили загоревшийся Peugeot
Андрей Дубровский выступил на «Часе Тульской области» в Совете Федерации
Андрей Дубровский выступил на «Часе Тульской области» в Совете Федерации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.