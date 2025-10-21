  1. Моя Слобода
Объявлен сбор средств на ремонт поврежденного беспилотником Никольского собора в Тульской области

На это необходимо порядка 10 миллионов рублей.

Поврежденный беспилотником Никольский храм в поселке Епифань восстанавливается на пожертвования благотворителей. Напомним, здание пострадало 25 мая в результате взрыва БПЛА.

По результатам обследования объекта были выявлены множественные локальные повреждения оконных проемов, утрата элементов архитектурного декора верхнего барабана. Поврежден и купол храма, однако крест полностью уцелел и остался на месте. 

fddc074f-4634-4d63-a691-094ffd99200d_3.jpg

По предварительной оценке реставраторов, стоимость восстановительных работ составляет порядка 10 миллионов рублей.

Церковь Никольская с колокольней и башней ограды — объект культурного наследия федерального значения, первое упоминание о котором относится к 1650-м годам. Народные предания связывают появление Никольского храма в Епифани с событиями Куликовской битвы и обретением образа святителя и чудотворца Николая. Историю собора можно почитать по ссылке. 
 
Тульская Епархия объявила сбор пожертвований на ремонт Свято-Никольского собора. Пожертвования можно внести на счет православного Прихода собора.

сегодня, в 14:11 −5
