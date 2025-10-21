Депутаты Госдумы ограничили срок явки в военкомат по электронной повестке до 30 дней

Фото из архива Myslo.

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой закрепляется, что срок явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения. Об этом пишет РИА «Новости».

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

Призывная комиссия наделяется правом принимать решение о выдаче отсрочки от призыва на военную службу, решение об освобождении от исполнения воинской обязанности или решение об освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.

Военкоматы наделяются правом выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.