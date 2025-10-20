Дмитрий Марков — студентам Мединститута: «Даём участковым врачам квартиры – приходите!»

Фото Михаила Гиндина (ТулГУ).

17 октября в России отмечали День участкового терапевта.

Накануне в Мединституте ТулГУ состоялась открытая лекция зампреда правительства Тульской области, доктора медицинских наук Дмитрия Маркова. Вернее, это был откровенный разговор со студентами последнего курса о том, заменит ли искусственный интеллект участковых терапевтов, сколько денег надо платить, чтобы врачи не уходили из профессии, и, конечно, о мерах поддержки молодых специалистов.

На лекцию пришло 116 студентов 6-го курса, на первый взгляд, больше девушек. Перед лекцией мы побеседовали с несколькими студентами.

Роман Марин, 6-й курс Мединститута:

— Я уже выбрал свою будущую специализацию — буду хирургом-ортопедом. Мне интересно что-то делать руками. В моей семье нет медиков, я первый. С удовольствием учусь и подрабатываю. Пришел сегодня на лекцию послушать про участковых терапевтов, потому что в жизни всякое бывает. Хочу узнать, что думает зампред правительства про первичное медицинское звено, про использование искусственного интеллекта в медицине.

Амин Быйык, 6-й курс Мединститута:

— Мечтаю стать пластическим хирургом. Хочу узнать, что будет с ординатурой и обязательным распределением после окончания вуза; я учусь на бюджете. Но этот вопрос касается всех студентов-медиков.

Абдулла Шарупов из Самарканда (Узбекистан) учится по целевому направлению:

— Я тоже определился с выбором — буду кардиологом. Если удастся, хочу остаться в России и заниматься не только врачебной практикой, но и организацией здравоохранения. Стать министром — а почему бы и нет? Вот об этом и спрошу у Дмитрия Сергеевича Маркова.

Ульяна Киселева, тулячка, из семьи врачей:

— Моя бабушка 55 лет отработала акушеркой в тульском ЦРД, а мама — фельдшер. Так что я продолжаю династию медиков. Учусь на 4 и 5, планирую стать акушером-гинекологом. Но сначала поработаю участковым терапевтом — для получения баллов, чтобы поступить в ординатуру. И мой вопрос про это — как совмещать учебу в ординатуре и работу участковым терапевтом?

Надежда Мельник, 6-й курс Мединститута:

— Я мечтаю стать психотерапевтом, параллельно с тульским медом учусь по направлению «транзактный анализ» в московском вузе. Потом будет защита в Ассоциации психотерапевтов в Питере. Планирую и в Европейской ассоциации защититься. Почему такой выбор? У меня мама — психолог, а папа — психиатр. Много наблюдала за их работой, с детства интересовалась психологией. Я хочу объединить две специальности, которые сами по себе близки, но при этом очень разные. Психотерапия — идеальный, на мой взгляд, баланс использования фармы и психологических методов. И этому надо учиться постоянно. В Мединституте я остро ощущаю недостаточность знаний, нужных для моей специальности. Я с глубоким уважением отношусь к участковым терапевтам, но это не мой вариант — я точно знаю, чего хочу, и планомерно иду к своей цели. Понимаю, что участковых не хватает, но не хватает и психотерапевтов! Поэтому хочу подискутировать про мотивацию студентов и уже практикующих врачей.

Свою лекцию Дмитрий Сергеевич Марков начал с себя:

— 30 лет назад я тоже, как и вы, окончил институт. Врач в пятом поколении. Заведовал кафедрой детской терапии, был главным терапевтом в одном из регионов, заведовал минздравом в Московской области. А с началом ковида меня пригласили в Тульскую область — министром здравоохранения. Поэтому, считаю, я могу прочесть вам лекцию об организации первичного звена медпомощи.

Сейчас идет большая дискуссия в профессиональных кругах: «А будет ли участковый терапевт через 10 лет?» Как вы думаете? — обратился к студентам Дмитрий Марков.

Студенты робко ответили: «Да». Зампред их подбодрил:

— Созданный нейронкой образ цифрового врача задает правильные вопросы, реагирует на нестандартные ответы. Теоретически, по прогнозу футурологов, первичная медпомощь должна уйти в смартфоны и стать системой постоянного слежения за состоянием здоровья. Но без врача настроить эти системы невозможно!

По словам Дмитрия Маркова, первичное звено — это фундамент.

— Когда я выбирал специальность — я эндокринолог, — моя бабушка мне сказала: «В эндокринологии ты долгое время с пациентом, и ты видишь качество своей работы». Участковый терапевт — тоже про это. У него очень простая миссия: сделать тех людей, которые к нему приходят, здоровыми. А что такое здоровье и качество жизни?

Пока студенты думали над ответом, что определяет качество жизни, зампред вывел для них формулу: занятость, хобби и движение.

— Участковый терапевт — это самая сложная специальность, потому что это врач первого контакта, — пояснил Дмитрий Марков. — Сейчас описано более 10 тысяч различных заболеваний и более 100 тысяч симптомов. В некоторых странах есть специальные диагнозы у терапевтов, например боль в спине. Сложность и увлекательность профессии еще и в том, что участковый терапевт должен поставить диагноз, принять решение — за 15 минут приема! А в стационаре — за три дня! Я не убеждаю вас становиться участковыми терапевтами. Просто говорю: они будут всегда! Раньше в ординатуру поступить было невозможно без отработки определенного времени участковым терапевтом. Возможно, мы к этому вернемся.

А дальше разговор пошел о мерах поддержки врачей и зарплатах.

— Мы на третьем месте по уровню зарплат врачей в ЦФО — нас опережают Москва и Подмосковье. Тенденция в зарплатах: врачи в отдаленных населенных пунктах будут получать больше, чем в городах. Средняя зарплата участковых врачей в Тульской области — 90 тыс. руб.

В регионе действуют меры поддержки участковых врачей:

ежемесячная региональная выплата 15 000 рублей;

выплата молодым специалистам по первому месту трудоустройства — 5 окладов;

ежемесячная региональная выплата работающим медикам старше 60 лет — 10 000 рублей;

федеральная программа «Земский доктор» — 1,5 млн рублей / 1,0 млн рублей;

региональная единовременная выплата — 1 млн рублей (для специалистов с сертификатом «терапия»);

компенсация найма жилья (ежемесячно до 20 000 рублей);

предоставление служебного жилья.

А потом Дмитрий Марков ответил на вопросы студентов.

— Как совместить учебу и ординатуру?

— Такая практика предусмотрена. Нужно только согласовать индивидуальный план ординатуры и график работы. Юридически это возможно. Но это точно не полная ставка.

— Предоставляется ли служебное жилье участковому терапевту?

— Да. Но там, где наиболее востребованы врачи. Сейчас девять терапевтов получили служебные квартиры. Решаем вопрос по служебному жилью для врачей в Новомосковске.

— Есть ли участковая служба в областной больнице?

— Есть участковая служба в пос. Грицовском Веневского района — там расположен госпиталь для ветеранов и есть поликлиника по обслуживанию жителей поселка. Госпиталь относится к облбольнице, но сама облбольница — это третий уровень медпомощи, в таких учреждениях не предусмотрена участковая служба.

— Можем ли мы после «лечебного дела» перейти в «педиатрию»?

— Раньше этот переход был более свободным. Сейчас есть ограничения. Но после окончания «лечебного дела» можно поступить в ординатуру по специальности «педиатрия». Или выбрать ординатуру, которая по трудовым функциям разрешает работу и со взрослыми, и с детьми (офтальмология, отоларингология, неврология).

— Что вы думаете об отработке после вуза?

— В мое время было распределение. Только у 10 процентов выпускников, которые хорошо учились, было свободное распределение. Я окончил с красным дипломом. Моя супруга — сейчас тоже доктор наук, эндокринолог — тоже с окончила Мединститут с красным дипломом. И мы сразу пошли в ординатуру. Это стимул хорошо учиться.

Три года целевику поработать стажером — хороший опыт. Это соответствует и международной практике. Стажер получает зарплату, в отличие от ординатора у него есть наставник и сохраняется образовательный компонент.

— Возможна ли в регионе какая-то льготная ипотечная программа для медиков?

– Мы думаем над ней. В государственной системе здравоохранения Тульской области работает порядка 5000 врачей. Квартирный вопрос мы решаем. Участковым даем квартиры — приходите!