В Тульской области многодетным семьям бесплатно установят 9 тысяч пожарных извещателей

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области к 2026 году установят порядка 9 тысяч пожарных извещателей многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал и значительно увеличит шансы на спасение. Чтобы их установить, не требуется особых усилий, датчики можно самостоятельно закрепить на двусторонний скотч или саморез, отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области Николай Агурьянов.

В 2025 году в России порядка 500 человек спаслись благодаря пожарным извещателям.