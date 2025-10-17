В Щекино мужчина до смерти избил гостя в приступе ревности

Фото из архива Myslo.

Прокурор Щекино утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.

Инцидент произошел 10 января. Ранее судимый за кражи местный житель, находясь в алкогольном опьянении, приревновал свою сожительницу к гостю. Во время конфликта он нанес мужчине не менее двух ударов кулаком по голове.

38-летнего пострадавшего доставили в больницу, где 15 января он скончался от тяжёлой черепно-мозговой травмы, вызвавшей отек мозга, рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щекинский межрайонный суд.