  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекино мужчина до смерти избил гостя в приступе ревности - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекино мужчина до смерти избил гостя в приступе ревности
Фото из архива Myslo.

В Щекино мужчина до смерти избил гостя в приступе ревности

Жертва скончалась в больнице через 5 дней.

Прокурор Щекино утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. 

Инцидент произошел 10 января. Ранее судимый за кражи местный житель, находясь в алкогольном опьянении, приревновал свою сожительницу к гостю. Во время конфликта он нанес мужчине не менее двух ударов кулаком по голове.

38-летнего пострадавшего доставили в больницу, где 15 января он скончался от тяжёлой черепно-мозговой травмы, вызвавшей отек мозга, рассказали в региональной прокуратуре. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щекинский межрайонный суд. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:52 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
избиениепьянстворевностьпрокуратура Тульской области
Погода в Туле 17 октября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 октября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
сегодня, в 07:00, 109 1238 4
В Тульской области горит «Воловский бройлер»
Дежурная часть
В Тульской области горит «Воловский бройлер»
сегодня, в 09:53, 26 2673 1
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
Жизнь Тулы и области
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
вчера, в 16:56, 61 2379 -5
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
Жизнь Тулы и области
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
сегодня, в 08:00, 24 1977 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области многодетным семьям бесплатно установят 9 тысяч пожарных извещателей
В Тульской области многодетным семьям бесплатно установят 9 тысяч пожарных извещателей
В Тульской области вдвое увеличат число электричек и запустят экспресс-поезда
В Тульской области вдвое увеличат число электричек и запустят экспресс-поезда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.