  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Магнитные бури накроют Землю с пятницы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Магнитные бури накроют Землю с пятницы
Фото: ru.freepik.com.

Магнитные бури накроют Землю с пятницы

Существует высокая вероятность северных сияний.

Активность Солнца резко усилилась накануне вечером. С начала сегодняшнего дня произошло уже 11 вспышек, одна из них стала второй по силе за последние четыре месяца. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По прогнозам ученых, модели показывают, что завтра должен начать регистрироваться геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности, так как до Земли дойдут первые выбросы плазмы.

Основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 17:11 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
магнитные бури
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
Политика и экономика
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
вчера, в 12:40, 122 3712 -12
На площади перед Московским вокзалом предложили обустроить платную парковку
Жизнь Тулы и области
На площади перед Московским вокзалом предложили обустроить платную парковку
вчера, в 15:55, 67 1627 -12
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
Жизнь Тулы и области
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
вчера, в 15:21, 58 1520 -5
На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом
Спорт
На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом
вчера, в 16:50, 44 650 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Наступает предзимье: синоптик Вильфанд заявил, что тепла больше можно не ждать
Наступает предзимье: синоптик Вильфанд заявил, что тепла больше можно не ждать
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.