Магнитные бури накроют Землю с пятницы

Фото: ru.freepik.com.

Активность Солнца резко усилилась накануне вечером. С начала сегодняшнего дня произошло уже 11 вспышек, одна из них стала второй по силе за последние четыре месяца. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По прогнозам ученых, модели показывают, что завтра должен начать регистрироваться геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности, так как до Земли дойдут первые выбросы плазмы.

Основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния.