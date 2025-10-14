  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Универмаг тульских брендов: место, где возрождается традиция - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Универмаг тульских брендов: место, где возрождается традиция

Универмаг тульских брендов: место, где возрождается традиция

Тульская область несколько лет назад взяла курс на развитие креативной экономики. Сегодня на ее долю приходится порядка 2,3% валового регионального продукта.

Универмаг тульских брендов — один из ярких примеров и уникальная практика развития креативных индустрий региона. Здесь можно найти сотни уникальных сувениров и полезных подарков на все случаи жизни. Все они произведены тульскими мастерами в самых разных техниках и из различных материалов: от резьбы по дереву и оригинального мыла до одежды и украшений.

IMG_20251014_120910.jpg

Свою продукцию в Универмаге представляют участники проекта «Сделано в Тульской области». Сегодня он объединяет уже 285 производителей различных отраслей.

Screenshot_20251014_200511.jpg

Одна из участников проекта — Галина Чекина, народный мастер России, социальный предприниматель и руководитель семейной мастерской «Тульская традиция»:

Галина Чекина

— Мы занимаемся возрождением традиционных женских ремесел, которые исконно бытовали на территории Тульской области. С бисером связана вся моя жизнь с самого детства. Я делала изделия для себя, а также изучала и делала реплики на традиционные женские украшения для музеев и фольклорных коллективов. Порядка пяти лет назад решила перевести свое увлечение в коммерческую историю. Оформила ИП и начала сотрудничество с центром поддержки «Мой бизнес», вступила в программу «Сделано в Тульской области». Перепробовала очень много всевозможных мер. На данный момент мои изделия вышли на маркетплейсы и представлены в Универмаге тульских брендов. В прошлом году мы получили грант и теперь, помимо сувенирной продукции, изготавливаем различные инструменты для ручного творчества. Так как сейчас очень много внимания уделяется национальному костюму и патриотическому воспитанию, наша продукция стала необычайно популярна.

IMG_20251014_122423.jpg

Галина Чекина не только создает свои изделия, но и делится со всеми желающими секретами своего мастерства — проводит мастер-классы и другие различные мероприятия по традиционным ремёслам.

IMG_20251014_123416.jpg

Елена Палевская руководит частным учреждением культуры «Центр традиционной тульской керамики». Она кандидат искусствоведения и народный мастер России.

Елена Палевская

— Тульская керамика — это забытый некогда промысел, который в свое время по масштабам превосходил производство оружия. Это и филимоновская игрушка, и изразцы, и различные гончарные изделия. В 2016 году мы создали Центр традиционной тульской керамики, который призван познакомить туляков и гостей города с этим историческим промыслом, наладить производство изделий и восстановить человеческий ресурс — подготовить мастеров. Мы этого достигли и рады, что 90% мастеров сегодня — это наши ученики. И все они потенциальные налогоплательщики и создатели креативной продукции. Очень важно, что проект «Сделано в Тульской области» помогает и начинающим, и опытным креаторам представлять и продвигать свою продукцию. Находиться на полках этого Универмага — это очень почетно.

IMG_20251014_121253.jpg

Глава региона Дмитрий Миляев особое внимание уделяет развитию креативного сектора экономики региона. А для этого прежде всего важно создание комфортной среды и атмосферы востребованности. 

Дмитрий Миляев

— Мы ведем большую работу по обновлению городских пространств, приведению в порядок объектов культурного наследия, исторического центра. Это вызвало рост внутреннего и внешнего туризма. Комфортная среда формирует у людей желание проявлять себя в творческой сфере. В креативной индустрии сегодня много инициатив исходит от молодежи. Это важно также с точки зрения сохранения населения внутри региона. Безусловно, молодежь хочет оставаться там, где создана соответствующая среда, — отметил губернатор. 

Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова отмечает, что на федеральном уровне определены отрасли, которые относятся к креативной индустрии, в том числе IT, гастрономия, дизайн и архитектура. Но определить приоритетную отрасль на сегодняшний момент достаточно сложно. По налоговым поступлениям самыми крупными являются мода и IT, однако у сфер архитектуры и дизайна большой потенциал также есть.

Елена Мартынова

— Наша финальная цель — чтобы налоговые поступления от креативных индустрий увеличивались и их доля в ВВП страны составила 6%, — подчеркивает заместитель министра.

На сегодняшний день предприниматели и самозанятые, являющиеся представителями креативных индустрий, могут воспользоваться всем спектром мер поддержки по линии министерства развития предпринимательства и торговли. Однако есть понимание, что эта сфера требует адресного подхода, чтобы остановить отток представителей креативных индустрий в Москву и развивать их на тульской земле, а значит, меры поддержки будут расширяться и дополняться.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:04 0
Другие статьи по темам
Событие
Универмаг тульских брендов
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
Политика и экономика
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
сегодня, в 12:40, 77 1681 -9
Погода в Туле 15 октября: дожди и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 октября: дожди и ветер
сегодня, в 07:00, 60 886 3
«Слегка подбешивает»: Дмитрий Миляев о проблемах с интернетом в Туле
Жизнь Тулы и области
«Слегка подбешивает»: Дмитрий Миляев о проблемах с интернетом в Туле
вчера, в 22:29, 61 3254 -18
В Туле Volkswagen насмерть сбил пенсионерку на Кутузова
Дежурная часть
В Туле Volkswagen насмерть сбил пенсионерку на Кутузова
сегодня, в 10:42, 38 1564 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жители тульской пятиэтажки считают, что парикмахерскую в их доме переделали в криптоферму 
Жители тульской пятиэтажки считают, что парикмахерскую в их доме переделали в криптоферму 
В Туле Volkswagen насмерть сбил пенсионерку на Кутузова
В Туле Volkswagen насмерть сбил пенсионерку на Кутузова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.