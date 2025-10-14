  1. Моя Слобода
  Центры здоровья в Киреевске, Новомосковске и Узловой получат 60 новых медприборов - Новости Тулы и области
Центры здоровья в Киреевске, Новомосковске и Узловой получат 60 новых медприборов
Фото минздрава Тульской области.

Центры здоровья в Киреевске, Новомосковске и Узловой получат 60 новых медприборов

Большая часть оборудования уже поступила в больницы.

В центрах здоровья туляки могут пройти обследование и узнать о профилактике опасных заболеваний, получить консультацию по здоровому образу жизни. Тонометры и глюкометры, смоклайзеры для диагностики состояния легких, ростомеры, весы используются для диагностики состояния здоровья и прогнозирования рисков развития диабета, атеросклероза, гипертонии, ожирения и остеопороза, рассказал министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

Так, центр здоровья в Узловой дооснащен 11 медицинскими приборами для обследования. По его результатам для пациента разрабатывается индивидуальная программа здорового образа жизни. Она учитывает все риски для здоровья, возможности организма, возраст и рекомендации по правильному питанию.

Сотрудники центра выезжают на предприятия и в отдаленные фельдшерские здравпункты. В рамках таких выездов в этом году они обследовали более 4600 человек. 

Адреса центров здоровья:

  • Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. Тула, ул. Смидович, 12, 3-й этаж.
  • Городская больница № 7 г. Тулы. Тула, ул. Коминтерна, 18.
  • Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова. Ефремов, ул. Дачная, 4.
  • Киреевская центральная районная больница. Киреевск, ул. Ленина, 44.
  • Новомосковская городская клиническая больница. Новомосковск, ул. Свердлова, 17.
  • Узловская районная больница. Узловая, ул. Беклемищева, 38-а.
  • Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер. (выездной формат работы).

