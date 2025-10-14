Центры здоровья в Киреевске, Новомосковске и Узловой получат 60 новых медприборов

Фото минздрава Тульской области.

В центрах здоровья туляки могут пройти обследование и узнать о профилактике опасных заболеваний, получить консультацию по здоровому образу жизни. Тонометры и глюкометры, смоклайзеры для диагностики состояния легких, ростомеры, весы используются для диагностики состояния здоровья и прогнозирования рисков развития диабета, атеросклероза, гипертонии, ожирения и остеопороза, рассказал министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.



Так, центр здоровья в Узловой дооснащен 11 медицинскими приборами для обследования. По его результатам для пациента разрабатывается индивидуальная программа здорового образа жизни. Она учитывает все риски для здоровья, возможности организма, возраст и рекомендации по правильному питанию.



Сотрудники центра выезжают на предприятия и в отдаленные фельдшерские здравпункты. В рамках таких выездов в этом году они обследовали более 4600 человек.



Адреса центров здоровья: