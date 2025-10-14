В Тульской области активисты возмутились качеством консервации Никольской церкви XVI-XIX веков

Фото из телеграм-канала проекта «Консервация».

В Тульской области активисты осмотрели результаты консервационных работ на соборе Николы Гастунского. Этот уникальный памятник XVII–XIX веков в был включен в государственную программу консервации на 2024 год. По словам общественников, проведенные работы вызывают недоумение и тревогу.

Проектирование и производство работ за бюджетные средства вели две подведомственные мункульту организации: ФГУП «ЦНРПМ» в качестве генподрядчика и ФГУП «Госреставрация» в качестве субподрядчика.

«„Реставраторы» оказались не способны накрыть руины самой древней части храма 1560-х годов даже временной кровлей и принять меры против обрушения южной стены с двумя главами, которая находится в остро аварийном, критическом состоянии. Вдоль этой стены с южной стороны храма просто поставлены леса, из-за которых стена только больше отсыревает. Пространство четверика храма с обрушенными сводами продолжает зарастать лесом», — пишут активисты.

Общественники направили обращение в министерство культуры, указывая на низкое качество проведённых реставрационных работ. Несмотря на критику, в ведомстве отметили, что работы выполнены «в соответствии с законодательством».

Активисты настаивают на проведении срочных противоаварийных работ в храме села Николо-Гастунь, утверждая, что объект может вскоре исчезнуть.