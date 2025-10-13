Изменится график работы музея-усадьбы «Ясная Поляна»

С 1 по 4 ноября музей-усадьба работает с 9.00 до 17.00. Вход на территорию заповедника возможен до 16.00. Экскурсии «Заповедник — Дом Толстого» проводятся с 9.30 до 15.30.
График работы филиалов музея в праздничные дни:
- Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» будет открыт 1, 2 и 3 ноября с 11.00 до 19.00, 4 ноября с 10.00 до 18.00.
- Выставочный зал на железнодорожной станции Козлова Засека будет работать 1, 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 16.30. Начало последней экскурсии — 15.30.
- Историко-культурный комплекс на железнодорожной станции Щекино (Ясенки) работает 1, 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 16.30. Начало последней экскурсии — 15.30.
- Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне работает 1, 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 17.00.
- Усадьба Малое Пирогово открыта для посещения 1, 2, 3 и 4 ноября с 10.00 до 16.30.
- Усадьба Никольское-Вяземское работает 1, 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 16.00.