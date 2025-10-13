  1. Моя Слобода
В Туле прошел Всероссийский конкурс танцевального мастерства «Соло-Стар»
Фото предоставлены Ольгой Хорчек.

Жюри и зрители оценивали почти 150 танцевальных номеров.

Накануне, 12 октября, в ДК «Туламашзавод» ярко и масштабно прошел Всероссийский конкурс персонального мастерства «Соло-Стар». Мероприятие прошло под руководством почетного деятеля искусств России Ольги Хорчек и кавалера Ордена Красной Звезды Геннадия Хорчек. 

На суд профессионального жюри и зрителей было представлено 147 танцевальных номеров. Участники соревновались в самых разных направлениях: от классического балета, джаза и народной хореографии до модерна, акробатики и эстрадного танца.

photo_2025-10-13_09-45-53.jpg

Участниками конкурса стали представители не только Тульской области (Тула, Ясная Поляна, Липки, Плавск и Заокск), но и гости из Курска, Москвы и Санкт-Петербурга.

photo_2025-10-13_09-45-59.jpg

Обладатели Гран-при:

  • В номинации «Открытие»: Образцовый хореографический коллектив «Аллегро» (п. Заокский), худ. руководитель Елена Сергеевна Сулоева.
  • В номинации «Золотой дуэт»: Коллектив «Элемент» (г. Киреевск), худ. руководитель Анастасия Игоревна Цыганкова.
  • В номинации «Бриллиантовое трио»: Образцовый хореографический коллектив «КЛип» (г. Липки), худ. руководитель Елена Николаевна Локонова.

