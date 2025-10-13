В Туле прошел Всероссийский конкурс танцевального мастерства «Соло-Стар»

Фото предоставлены Ольгой Хорчек.

Накануне, 12 октября, в ДК «Туламашзавод» ярко и масштабно прошел Всероссийский конкурс персонального мастерства «Соло-Стар». Мероприятие прошло под руководством почетного деятеля искусств России Ольги Хорчек и кавалера Ордена Красной Звезды Геннадия Хорчек.



На суд профессионального жюри и зрителей было представлено 147 танцевальных номеров. Участники соревновались в самых разных направлениях: от классического балета, джаза и народной хореографии до модерна, акробатики и эстрадного танца.

Участниками конкурса стали представители не только Тульской области (Тула, Ясная Поляна, Липки, Плавск и Заокск), но и гости из Курска, Москвы и Санкт-Петербурга.





Обладатели Гран-при: