Специалисты проверят, угрожает ли зимняя пяденица тульским лесам

Фото Центра защиты леса Тульской области.

Специалисты Центра защиты леса Тульской области приступили к детальному надзору за зимней пяденицей. Это многоядный вредитель, который предпочитает дубы, буки, березы, яблони, грабы, клены, ивы, липы, черемухи и другие породы.

Весной этого года специалистам стала поступать информация о разреженности крон берез, растущих вдоль железнодорожных путей. Это могло явиться результатом объедания гусеницами зимней пяденицы.

В результате было принято решение о начале надзора за этим вредителем. Были установлены феромонные ловушки в окрестностях посёлка Ревякино и города Ясногорска.

По результатам будет понятно, насколько велика опасность объедания деревьев в будущем и как это повлияет на санитарное и лесопатологическое состояние лесных насаждений Тульской области.