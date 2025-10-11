  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Специалисты проверят, угрожает ли зимняя пяденица тульским лесам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Специалисты проверят, угрожает ли зимняя пяденица тульским лесам
Фото Центра защиты леса Тульской области.

Специалисты проверят, угрожает ли зимняя пяденица тульским лесам

Это вредитель, который предпочитает дубы, березы, яблони, липы и др.

Специалисты Центра защиты леса Тульской области приступили к детальному надзору за зимней пяденицей. Это многоядный вредитель, который предпочитает дубы, буки, березы, яблони, грабы, клены, ивы, липы, черемухи и другие породы. 

Весной этого года специалистам стала поступать информация о разреженности крон берез, растущих вдоль железнодорожных путей. Это могло явиться результатом объедания гусеницами зимней пяденицы.

В результате было принято решение о начале надзора за этим вредителем. Были установлены феромонные ловушки в окрестностях посёлка Ревякино и города Ясногорска.

По результатам будет понятно, насколько велика опасность объедания деревьев в будущем и как это повлияет на санитарное и лесопатологическое состояние лесных насаждений Тульской области.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
12 октября, в 17:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лесавредитель
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 58 1084 3
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
Дежурная часть
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
вчера, в 20:12, 61 2587 6
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 36 573 0
В Туле водитель маршрутки сбил косулю на Калужском шоссе
Дежурная часть
В Туле водитель маршрутки сбил косулю на Калужском шоссе
сегодня, в 10:08, 19 1287 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Что мы знаем о танцах?»: в яснополянском Доме культуры пройдет концерт-викторина
«Что мы знаем о танцах?»: в яснополянском Доме культуры пройдет концерт-викторина
За месяц около 50 000 жителей Тульской области оформили электронные льготные рецепты
За месяц около 50 000 жителей Тульской области оформили электронные льготные рецепты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.