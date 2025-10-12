«Что мы знаем о танцах?»: в яснополянском Доме культуры пройдет концерт-викторина

Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

18 октября в 16.00 на сцену выйдут учащиеся Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства (Москва) и Специальной музыкальной школы имени Гнесиных (Москва).



Ведущей вечера станет руководитель художественных программ фонда «Арт-Линия», заслуженная артистка Республики Татарстан Татьяна Малышева. Она не только представит произведения, но и познакомит аудиторию с историей и традициями танцев разных эпох и народов.



В Ясной Поляне прозвучат фортепиано, скрипка, виолончель, тромбон, баян и флейта. В программе концерта –

«Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, «Хабанера» Пабло де Сарасате, «Сарабанда» Иоганна Себастьяна Баха и другие произведения.

Исполнители – молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов, стипендиаты и участники концертных программ фонда «Арт-Линия», ученики ведущих музыкальных школ страны.

12+