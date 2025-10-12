  1. Моя Слобода
«Что мы знаем о танцах?»: в яснополянском Доме культуры пройдет концерт-викторина
Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

«Что мы знаем о танцах?»: в яснополянском Доме культуры пройдет концерт-викторина

Зрителей ждет путешествие по миру музыки и танца, в одном вечере соединятся концертная программа и викторина.

18 октября в 16.00 на сцену выйдут учащиеся Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства (Москва) и Специальной музыкальной школы имени Гнесиных (Москва).
 
Ведущей вечера станет руководитель художественных программ фонда «Арт-Линия», заслуженная артистка Республики Татарстан Татьяна Малышева. Она не только представит произведения, но и познакомит аудиторию с историей и традициями танцев разных эпох и народов.
 
В Ясной Поляне прозвучат фортепиано, скрипка, виолончель, тромбон, баян и флейта. В программе концерта –

«Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, «Хабанера» Пабло де Сарасате, «Сарабанда» Иоганна Себастьяна Баха и другие произведения.

Исполнители – молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов, стипендиаты и участники концертных программ фонда «Арт-Линия», ученики ведущих музыкальных школ страны.

12+

вчера, в 18:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
концерттанцы
Люди
Татьяна Малышева
Место
Ясная Поляна
