За месяц около 50 000 жителей Тульской области оформили электронные льготные рецепты
Фото Алексея Пирязева.

За месяц около 50 000 жителей Тульской области оформили электронные льготные рецепты

Основная цель цифровизации здравоохранения — сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной.

Четыре года назад Тульская область одной из первых в стране обеспечила возможность онлайн-выписки рецептов. Сегодня все льготные рецепты туляки оформляют в электронном виде. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вид рецепта, который хочет получить пациент, — электронный или бумажный — указывает врач во время приема. В аптеке пациенту достаточно предъявить свой СНИЛС — по его номеру фармацевт найдет в информационной системе данные рецепта.

В сентябре в поликлиниках региона было выписано более 160 тысяч электронных рецептов — это более 96% от общего количества оформленных рецептов.

— Основная цель цифровизации здравоохранения — сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. Использование электронных рецептов упрощает получение льготных лекарств в аптеках. Пациентам, особенно пожилым людям, не нужно беспокоиться о сохранности бумажного рецепта — все данные уже есть в электронном виде. Кроме того, снижается вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором, например, неправильного прочтения рецепта сотрудником аптеки, — рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

В ряде учреждений здравоохранения оформить новый льготный рецепт можно лично — в кабинете справок и направлений, а также дистанционно, через телефонного робота. Такой подход экономит время медработников: вместо выписки рецепта врач может посвятить больше времени общению с пациентом.

В минздраве отметили, что Тульская область — один из лидеров в России по внедрению новых технологий и современных цифровых решений в сфере здравоохранения.

12 октября, в 16:00 −5
Специалисты проверят, угрожает ли зимняя пяденица тульским лесам
Специалисты проверят, угрожает ли зимняя пяденица тульским лесам
Тульская областная филармония открыла 88-й концертный сезон
Тульская областная филармония открыла 88-й концертный сезон
