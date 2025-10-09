Четыре туляка украли со склада Wildberries 12 умных колонок 

Фото УМВД по Тульской области.

Ранее ребята работали на складе и знали систему охраны.

В Алексине по подозрению в краже со склада Wildberries задержали четырех бывших работников. Общая сумма ущерба составила 198 тысяч рублей.

По версии следствия, именно они, используя свои знания о системе охраны и порядке работы на объекте, похитили 12 интерактивных колонок.

«Все задержанные дали признательные показания. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу», — отметили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.