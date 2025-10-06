  1. Моя Слобода
В Тульской области почти 400 тысяч жителей привиты от гриппа
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области почти 400 тысяч жителей привиты от гриппа

По плану к началу декабря должно быть привито около 800 тысяч туляков.

Как идет прививочная кампания в Тульской области, обсудили на оперативном заседании у губернатора региона Дмитрия Миляева 6 октября. 
Докладывал обстановку министр здравоохранения региона Сергей Мухин:

— Прививочная кампания проводится с сентября по декабрь 2025 года. В текущем году запланировано вакцинировать более 50% населения Тульской области, то есть 781 900 человек, из которых 124 тысячи — дети. По состоянию на 3 октября привит 371 451 человек, из которых 96 274 ребенка.

К 2 октября в Тульскую область поставлено 378 730 доз вакцины от гриппа. До 30 ноября 2025 года запланированы еще поставки. Всего будет поставлено 711 590 доз вакцины от гриппа. За счет средств региона закуплено 10 600 доз вакцины от гриппа для иммунизации лиц трудоспособного возраста, не входящих в национальный календарь прививок, но имеющих высокий риск заражения.

photo_2025-10-06_14-35-16.jpg

По словам министра, в обязательном порядке вакцинацию проходят лица из групп риска:

  • дети с 6 месяцев;
  • школьники 1-11-х классов;
  • студенты вузов и колледжей;
  • работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и др., имеющие высокий риск заражения;
  • беременные;
  • жители старше 60 лет;
  • лица, подлежащие призыву на военную службу;
  • жители с хроническими заболеваниями.

— Перед нами поставлена задача — привить не менее 75% туляков из групп риска. Этот целевой показатель будет достигнут. Что касается общего охвата населения, то для его достижения требуется приобретение дополнительного объема вакцины в количестве 70 447 доз, — пояснил Сергей Мухин. 

На сайте Роспотребнадзора размещена информация о прививочной кампании и информация о вакцинах, доступных для жителей региона.

— Вакцинация — вопрос серьезный, — отметил губернатор. — Наши предприятия отзывчивы в части социальной политики. Думаю, они активно подключатся и к прививочной кампании. 

сегодня, в 16:00 −2
