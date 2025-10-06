С начала года Россельхознадзор проверил почти 23 тысячи тонн сельхозтоваров

Фото Алексея Пирязева.

Нарушения нашли лишь в 43 партиях.

За 9 месяцев 2025 года сотрудники управления Россельхознадзора по Тульской области провели 140 проверок агропредприятий на предмет соответствия международным стандартам ЕС и ЕАЭС.

Почти половину проверенных объектов рекомендовано включить в реестр экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Лабораторные исследования выявили проблемы с качеством продукции в 35 образцах из 494 протестированных. Обнаружены токсичные вещества, антибиотики и признаки фальсификации.

Восемь производителей получили временное ограничение на поставки, на 36 введена усиленная проверка качества продукции. После проведенных мероприятий одно предприятие вернуло себе право свободного экспорта.

На железнодорожных станциях в зоне ответственности Управления осуществлен контроль за 22 827 железнодорожными транспортными средствами (вагоны, контейнеры) с подконтрольными государственному ветеринарному надзору товарами (мясо и мясопродукты, молочная продукция, рыба и морепродукты, корма и кормовые добавки), общим весом 763 684 тысячи тонн (242 500 партий).

«Было выявлено 38 железнодорожных транспортных средств (43 партии, 2 179 тонн), следовавших с нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации», — отметили в региональном ведомстве.