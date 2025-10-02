В Новомосковске водители автобусов не хотят ехать до конечной и паркуются на газонах

А еще – устраивают свалки у жилых домов.

В редакцию Myslo обратились жители Новомосковска с жалобой на автобусы маршрутов № 1 и 12:

— Им лень ехать до конечной, где есть разворотно-отстойная площадка, и они паркуются у домов — вдоль дороги на газоне. Начинают выстраиваться с 5 утра. Ждут выхода на маршрут, отдыхают, обедают и, конечно, мусорят.

По словам людей, они обращались в ГИБДД и администрацию. В Госавтоинспекции нарушений не нашли, а администрация старается помочь, но толку от этого мало:

— Нанесли разметку, обновили знаки «Стоянка запрещена», но водители продолжают парковаться в неположенном месте. Все знают про нарушение, а сделать ничего не могут. Пишем обращение к губернатору, только на него и остается надеяться.

Напомним, пару лет назад мы писали про похожую ситуацию на улице Луначарского в Туле. Только после обращения в администрацию водители автобусов прекратили нарушать установленную схему движения.