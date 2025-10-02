  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Новомосковске водители автобусов не хотят ехать до конечной и паркуются на газонах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Новомосковске водители автобусов не хотят ехать до конечной и паркуются на газонах

В Новомосковске водители автобусов не хотят ехать до конечной и паркуются на газонах

А еще – устраивают свалки у жилых домов.

В редакцию Myslo обратились жители Новомосковска с жалобой на автобусы маршрутов № 1 и 12:

— Им лень ехать до конечной, где есть разворотно-отстойная площадка, и они паркуются у домов — вдоль дороги на газоне. Начинают выстраиваться с 5 утра. Ждут выхода на маршрут, отдыхают, обедают и, конечно, мусорят. 

скрин.jpg

По словам людей, они обращались в ГИБДД и администрацию. В Госавтоинспекции нарушений не нашли, а администрация старается помочь, но толку от этого мало:

— Нанесли разметку, обновили знаки «Стоянка запрещена», но водители продолжают парковаться в неположенном месте. Все знают про нарушение, а сделать ничего не могут. Пишем обращение к губернатору, только на него и остается надеяться.

3.jpg

Напомним, пару лет назад мы писали про похожую ситуацию на улице Луначарского в Туле. Только после обращения в администрацию водители автобусов прекратили нарушать установленную схему движения.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:28 −1
Другие статьи по темам
Прочее
Новомосковскводителинезаконная стоянкаобращение читателей
Погода в Туле 2 октября: до 15 градусов тепла и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 октября: до 15 градусов тепла и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 72 1114 0
В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов
сегодня, в 08:00, 30 835 0
В Туле за 37 млн рублей продают виноградник с винодельней 
Жизнь Тулы и области
В Туле за 37 млн рублей продают виноградник с винодельней 
сегодня, в 10:56, 26 1777 0
Мошенники пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора
Дежурная часть
Мошенники пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора
вчера, в 11:05, 46 5576 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Браконьеры застрелили двух лосей в Тульской области: подозреваемые в незаконной охоте задержаны
Браконьеры застрелили двух лосей в Тульской области: подозреваемые в незаконной охоте задержаны
С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник
С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.