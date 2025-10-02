  1. Моя Слобода
Браконьеры застрелили двух лосей в Тульской области: подозреваемые в незаконной охоте задержаны

Мужчинам грозит до 5 лет колонии.

По предварительной информации, в дежурную часть обратился председатель Веневского общества охотников и рыболовов. Мужчина заявил, что неизвестные устроили незаконную охоту на лосей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали подозреваемых. Ими оказались 46-летний москвич и 40-летний житель Венева. Мужчины застрелили двух лосей и даже успели разделать одну тушу. Ущерб от их действий составил 400 000 рублей.

Подозреваемые признали вину, у них изъято охотничье ружье. В ходе проверки выяснилось, что они не раз незаконно отстреливали различных животных, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная охота». Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. 

2 октября, в 12:53
