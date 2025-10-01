Боец ММА из Тулы стал участником кулинарного стресс-шоу Константина Ивлева

Фото предоставлены телеканалом «Пятница!».

В каждом выпуске команда поваров-любителей будет обслуживать ресторан «Шеф by Ивлев» и обеспечивать в нем полную посадку. Перед открытием ресторана работники получат мастер-класс от Ивлева. Это шоу — стресс-тест для поваров.

Константин Ивлев:

— Шоу построено на игре контрастов. Мы не просто обучаем участников ресторанному бизнесу — мы открываем для них мир новых и необычных блюд. Когда человек становится блогером или домашним кондитером, он думает, что легко может работать или даже управлять рестораном. Но это не так. Работа на профессиональной кухне — совершенно другая реальность.

В числе участников проекта оказался 28-летний Александр Абашкин, боец смешанных единоборств. Александр увлекается кулинарией и готов на все ради победы. По его словам, он даже может подраться с шефом, если тот будет на него орать.

Посетителями ресторана «Шеф by Ивлев» станут не только зрители, но и звезды российского шоу-бизнеса: Прохор Шаляпин, Алена Свиридова, Николай Валуев, Дмитрий Шепелев, Екатерина Волкова, Ольга Картункова и многие другие.

Звездными гостями выпуска станут певец Денис Клявер и стендап-комик Ирина Мягкова.

Выпуск с участием туляка можно посмотреть 2 октября в 19.00.