Занятость, хобби и движение: Дмитрий Марков о том, что нужно для долгой и здоровой жизни

Занятость, хобби и движение: Дмитрий Марков о том, что нужно для долгой и здоровой жизни

Накануне Дня пожилых людей поговорили с зампредом правительства Тульской области о гаджетах для самоконтроля и качественной жизни в зрелом возрасте.

Дмитрий Марков, доктор медицинских наук, эндокринолог, был министром здравоохранения Тульской области. Сейчас курирует социальный блок как зампред правительства региона. Поговорили с ним не только о программах и статистике, но и о простых вещах, которые помогают сохранить вкус к жизни и здоровье в зрелом возрасте. И конечно, о программе «Активное долголетие» — как жить долго и счастливо?

— Тульскую область часто называют «самым возраст­ным» регионом страны. А еще «женским». Это правда?

— Наш регион занимает второе место после Тамбовской области по числу жителей пожилого возраста — 435 тысяч туляков возрастные. И да, мы — «пожилой женский регион»: только 148 тысяч возрастных туляков (34%) — мужчины, а 287 тысяч (66%) — женщины. 

Точного объяснения этому феномену у меня нет, но думаю, во многом виновато «рисковое поведение» мужчин-туляков (алкоголь и курение). 
Чтобы разобраться, что можно изменить, мы совместно с НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России провели полное тестирование региона. Выяснилось, что «вредных» продуктов у нас продаётся в три раза больше, чем полезных.

Но хорошие перемены есть: люди меньше пьют, бросают курить, начинают больше двигаться. И потому всё чаще в парках можно встретить седовласого бегуна, который легко обгоняет молодёжь.

— Все говорят про качество жизни в «серебряном возрасте», но мало кто может четко сказать, что это значит…

— Качество жизни определяется очень простыми вещами. Во-первых, занятость. Причем это не только «на работу ходить» — это про иметь цель в жизни, про то, зачем просыпаться по утрам.

Во-вторых, досуг. И он может быть у всех разный: кому-то за грибами сходить, а кому-то — в театр.

В-третьих, движение. С 2022 года в Тульской области действует программа «Тульское долголетие»; с 2025 года — «Активное долголетие», она стала частью нацпроекта «Семья». В ней много направлений: спортивные занятия, культурно-досуговые мероприятия, волонтерские проекты, образовательные программы.

Важно, чтобы пожилой человек утром просыпался и понимал: он нужен! Отмечу уникальную систему долговременного ухода — благодаря ей ожидаемая продолжительность жизни в Тульской области с 2020 по 2024 год выросла с 70,7 до 72,3 года. 

— Как определить, насколько программа эффективна?

— За три года участниками программы стали более 300 тысяч человек. Очень много возрастных туляков увлеклись северной ходьбой. Сообщества любителей походить с палками есть в каждом парке Тулы, в районных центрах. Это один из наиболее доступных и хорошо переносимых видов физнагрузки и одновременно профилактика социальной изоляции.
 

На сайте долголетие71.рф есть расписание занятий по северной ходьбе, гимнастике, цигуну, йоге, танцам. Занятия бесплатные.


В двадцати ФОКах региона есть занятия плаванием и общей физической подготовкой для пенсионеров (с тренером бесплатные). Вообще, человеку в возрасте необходимо не менее 150 минут в неделю разнообразной физнагрузки. 

— Активное долголетие — это не только про физкультуру?

— Наша цель — чтобы пожилые люди выходили из дома. Ведь физическая активность напрямую связана с ментальной. Когда человек сидит дома и смотрит в стену, он больше подвержен депрессии и неврозам. 

В рамках программы проводим фестивали творчества, спартакиады пенсионеров, чемпионаты по финансовой и компьютерной грамотности. 

С этого года проводятся бесплатные экскурсии по знаковым местам региона для активистов программы «Активное долголетие». Было девять экскурсий, в них участвовало 360 человек.

Тренировки требуют и мышцы, и мозг. Поэтому учите языки, стихи, гоняйте шарики в компьютерных играх — все на пользу нейронам мозга. 

— Говорят, для мозга полезно танцевать…

— Это вполне объяснимо: сочетание физической нагрузки и синхронизации движений, изучение новых движений. Еще могу посоветовать заниматься на виброплатформах, на неустойчивых поверхностях — чтобы тренировать баланс и устойчивость, которые с возрастом, увы, мы теряем. 

— Все-таки некоторые предпочитают посидеть в очереди к врачу в поликлинике, чем пойти заниматься цигуном или потанцевать…

— Есть открытие, сделанное еще советскими психологами, — феномен отложенной жизни: «Вот выйду на пенсию — и тогда!..» А когда приходит время пенсии, счастья не наступает. Ведь даже если абсолютно здоровому человеку дать диван и телевизор, у него через две недели будут все проблемы нездорового человека: слабость, головные боли, трудности с подъемом по утрам… 


Очень важно не прерывать темп, что был у вас во время активной трудовой деятельности. 

И да, если у человека нет хобби и он не думал о своем досуге, с выходом на пенсию он испытывает социальное сирот­ство. И самое простое решение — пойти пообщаться в очереди в поликлинике. Поэтому мы создаем в Туле и районах точки притяжения для пожилых, где можно знакомиться, общаться, заниматься творчеством. 

— Вы говорите, что самоконтроль за своим состоянием — ответственность каждого… 

— До 75 лет человек должен жить без каких-либо серьезных рисков по здоровью. Затем риски могут нарастать, но врачи могут их прогнозировать. И в идеале каждый из нас может прожить до 85 лет без катастроф. Правда, все зависит от осознанного отношения к своему здоровью, качества самоконтроля. А потом уже от квалификации врача и оснащенности медучреждения. 

— А что такое качественный самоконтроль?

— Весь вопрос — насколько вам интересно контролировать себя. Я, например, люблю всякие гаджеты и новые технологии. Для отслеживания уровня сахара в крови можно установить себе на плечо специальную «таблетку», синхронизированную со смартфоном. И в реальном времени отслеживать уровень. 

Еще пример — умные часы. Пока это не медицинский прибор, но ряд стран их уже сертифицировал так. Они прекрасно считают шаги. Точность пульса у них отличная. А по пульсовой волне по математическим моделям можно определить и давление, и уровень сахара. 

Вместе с институтом Чазова мы провели эксперимент по дистанционному измерению давления. Пациентам высокой группы риска раздали тонометры — более 2000. И обнаружили, что люди начали правильно принимать лекарства от давления, зная, что за ними следят медики. Это мощный тренд — использование современных гаджетов для отслеживания состояния здоровья.

Большие генетические исследования уже позволяют нам получать персональную карту здоровья и рисков. Думаю, совсем скоро они войдут в базовые исследования. 

— У чиновников сидячая работа. Как вы поддерживаете себя?

— Коллеги часто спрашивают, почему я хожу по коридору. Во-первых, мне так лучше думается, а во-вторых, так за день можно выполнить норму по 8-10 тысячам шагов. В обед предпочитаю ходить по улице. Слежу за тем, что ем и сколько, — дома есть весы. Принимаю витамины. Все как и говорил: занятость, хобби, движение. 

Автор:
30 сентября, в 18:00 +4
