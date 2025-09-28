  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле проходит I Открытый форум школьных музеев ЦФО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле проходит I Открытый форум школьных музеев ЦФО
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле проходит I Открытый форум школьных музеев ЦФО

В нем принимают участие 350 активистов школьных музеев из 18 регионов страны.

26 сентября в атриуме Тульского кремля губернатор Тульской области приветствовал участников форума и подчеркнул, что в регионе бережно хранят память о героическом прошлом и с уважением и вниманием относятся к нравственному воспитанию молодого поколения.

муз4.jpeg

Губернатор поблагодарил всех, кто оказал поддержку форуму — аппарат Полномочного представителя Президента и лично Игоря Щеголева, Министерство культуры и лично Ольгу Любимову, Министерство просвещения и лично Сергея Кравцова, а также «Музей Победы» и его генерального директора — Александра Школьника.

По словам главы региона, форум — уникальная площадка для обмена опытом, интересных дискуссий и объединения усилий в деле воспитания гражданина и патриота, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей.

— Для нас большая честь принимать форум, посвященный школьным музеям. Это событие — важный шаг и большой вклад в сохранение исторической памяти, формирование у ребят чувства сопричастности к судьбе страны, уважения к подвигу тех, кто сражался за Родину и сейчас находится на передовой.

Школьные музеи — это настоящие центры патриотического воспитания. Они создают живую связь между поколениями и формируют у детей чувство исторической идентичности, понимание ценности мира, свободы и ответственности. Именно здесь ученики впервые соприкасаются с историей не по учебнику, а через реальные предметы, документы, рассказы очевидцев. 

муз1.jpeg

В Тульской области 207 паспортизированных музеев в образовательных организациях. Звание «Отличный музей» имеют 36 из них, 112 музеев — партнеры Музея Победы.

Важное направление работы школьных музеев — исследовательская деятельность: краеведческие походы и экспедиции, изучение предметов, коллекций и архивов, беседы с ветеранами, учителями и выпускниками, поездки по историческим местам.

— Важно, что школьники вовлечены в работу по сохранению исторической памяти. В образовательных организациях Тульской области действуют 16 поисковых отрядов. Ребята принимают участие в поиске и перезахоронении погибших защитников Отечества в полевых экспедициях, ищут информацию в архивах, ухаживают за мемориалами и могилами, — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Миляев пожелал ребятам успешной работы на форуме.

— Мы с вами сегодня делаем большое, хорошее дело. Вы проявляете активность в изучении истории и сохранении памяти, подходите к этому вопросу серьезно. Вы участвуете в великом деле — в деле сохранения исторической памяти. Вы сопричастны к будущему России!

Именно знание своей истории позволяет людям быть патриотами и всегда является залогом силы и мощи государства. Не сворачивайте с этого с пути, двигайтесь дальше! Я очень рассчитываю на то, что у вас будет много сторонников, много друзей в этом движении. Давайте вместе идти вперед!

мир.jpeg

Также перед собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тульской области Василий Мирошниченко. Он подчеркнул, что передача знаний и сохранение исторической правды особенно важны для будущих поколений и для будущего страны.

Дмитрий Миляев пообщался с участниками форума. Ребята задавали вопросы о новых форматах музеев, о том, как усилить интерес у молодежи к событиям военного периода. Губернатор подчеркнул, что важно рассматривать историю Великой Отечественной войны и СВО через призму семей и эмоциональных, личных историй.

Он также рассказал о проектах, которые были реализованы в регионе в рамках 80-летия Победы: «Наследники Победы», «Фронтовая открытка», выставка в атриуме «Одна на всех — Победа!» и других. Глава региона подчеркнул, что в музеях и при проведении патриотических мероприятий необходимо интегрировать события Великой Отечественной войны и СВО, показывая преемственность подвигов и мужества героев. По его словам, это будет иметь «глубокий исторический смысл, а также позволит глубоко осмыслить процессы, которые происходят сегодня».

муз2.jpeg

Один из вопросов был о «тульском характере». Дмитрий Миляев отметил, что туляки славятся не только радушием и гостеприимством|, но и особой твердостью, крепостью духа и готовностью встать на защиту Родины.

I Открытый форум школьных музеев ЦФО пройдет в Тульской области 26–28 сентября. Участники посетят музеи региона, а также разработают и защитят проекты, направленные на повышение эффективности и привлекательности школьных музеев. Образовательными площадками форума станут центры образования Тулы.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
форум школьных музеев
Люди
Дмитрий МиляевВасилий Мирошниченко
Место
Тула
Погода в Туле 28 сентября: дождь, до +11 и высокое давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 сентября: дождь, до +11 и высокое давление
сегодня, в 10:04, 104 1909 0
В небе над Тульской областью сбиты четыре БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты четыре БПЛА
сегодня, в 07:05, 89 4175 -3
В Туле мошенники стали представляться сотрудниками «Тулагорводоканала»
Жизнь Тулы и области
В Туле мошенники стали представляться сотрудниками «Тулагорводоканала»
сегодня, в 09:00, 53 2259 1
На Новомосковском шоссе продавцы перекрывают движение, чтобы нарушить ПДД
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе продавцы перекрывают движение, чтобы нарушить ПДД
сегодня, в 15:02, 35 1521 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Иван Васильевич, кража BMW и возвращение июльского тепла: топ новостей недели от Myslo
Иван Васильевич, кража BMW и возвращение июльского тепла: топ новостей недели от Myslo
В Кимовском парке вандалы разгромили стенды, посвященные святой Матроне Московской и князю Дмитрию Донскому
В Кимовском парке вандалы разгромили стенды, посвященные святой Матроне Московской и князю Дмитрию Донскому
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.