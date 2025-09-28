В Туле проходит I Открытый форум школьных музеев ЦФО

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 сентября в атриуме Тульского кремля губернатор Тульской области приветствовал участников форума и подчеркнул, что в регионе бережно хранят память о героическом прошлом и с уважением и вниманием относятся к нравственному воспитанию молодого поколения.

Губернатор поблагодарил всех, кто оказал поддержку форуму — аппарат Полномочного представителя Президента и лично Игоря Щеголева, Министерство культуры и лично Ольгу Любимову, Министерство просвещения и лично Сергея Кравцова, а также «Музей Победы» и его генерального директора — Александра Школьника.

По словам главы региона, форум — уникальная площадка для обмена опытом, интересных дискуссий и объединения усилий в деле воспитания гражданина и патриота, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей.

— Для нас большая честь принимать форум, посвященный школьным музеям. Это событие — важный шаг и большой вклад в сохранение исторической памяти, формирование у ребят чувства сопричастности к судьбе страны, уважения к подвигу тех, кто сражался за Родину и сейчас находится на передовой.

Школьные музеи — это настоящие центры патриотического воспитания. Они создают живую связь между поколениями и формируют у детей чувство исторической идентичности, понимание ценности мира, свободы и ответственности. Именно здесь ученики впервые соприкасаются с историей не по учебнику, а через реальные предметы, документы, рассказы очевидцев.

В Тульской области 207 паспортизированных музеев в образовательных организациях. Звание «Отличный музей» имеют 36 из них, 112 музеев — партнеры Музея Победы.

Важное направление работы школьных музеев — исследовательская деятельность: краеведческие походы и экспедиции, изучение предметов, коллекций и архивов, беседы с ветеранами, учителями и выпускниками, поездки по историческим местам.

— Важно, что школьники вовлечены в работу по сохранению исторической памяти. В образовательных организациях Тульской области действуют 16 поисковых отрядов. Ребята принимают участие в поиске и перезахоронении погибших защитников Отечества в полевых экспедициях, ищут информацию в архивах, ухаживают за мемориалами и могилами, — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Миляев пожелал ребятам успешной работы на форуме.

— Мы с вами сегодня делаем большое, хорошее дело. Вы проявляете активность в изучении истории и сохранении памяти, подходите к этому вопросу серьезно. Вы участвуете в великом деле — в деле сохранения исторической памяти. Вы сопричастны к будущему России!

Именно знание своей истории позволяет людям быть патриотами и всегда является залогом силы и мощи государства. Не сворачивайте с этого с пути, двигайтесь дальше! Я очень рассчитываю на то, что у вас будет много сторонников, много друзей в этом движении. Давайте вместе идти вперед!

Также перед собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тульской области Василий Мирошниченко. Он подчеркнул, что передача знаний и сохранение исторической правды особенно важны для будущих поколений и для будущего страны.

Дмитрий Миляев пообщался с участниками форума. Ребята задавали вопросы о новых форматах музеев, о том, как усилить интерес у молодежи к событиям военного периода. Губернатор подчеркнул, что важно рассматривать историю Великой Отечественной войны и СВО через призму семей и эмоциональных, личных историй.

Он также рассказал о проектах, которые были реализованы в регионе в рамках 80-летия Победы: «Наследники Победы», «Фронтовая открытка», выставка в атриуме «Одна на всех — Победа!» и других. Глава региона подчеркнул, что в музеях и при проведении патриотических мероприятий необходимо интегрировать события Великой Отечественной войны и СВО, показывая преемственность подвигов и мужества героев. По его словам, это будет иметь «глубокий исторический смысл, а также позволит глубоко осмыслить процессы, которые происходят сегодня».

Один из вопросов был о «тульском характере». Дмитрий Миляев отметил, что туляки славятся не только радушием и гостеприимством|, но и особой твердостью, крепостью духа и готовностью встать на защиту Родины.

I Открытый форум школьных музеев ЦФО пройдет в Тульской области 26–28 сентября. Участники посетят музеи региона, а также разработают и защитят проекты, направленные на повышение эффективности и привлекательности школьных музеев. Образовательными площадками форума станут центры образования Тулы.