Иван Васильевич, кража BMW и возвращение июльского тепла: топ новостей недели от Myslo

Самым популярным» на этой неделе стал тест «Хорошо ли вы помните комедию „Иван Васильевич меняет профессию“, который набрал почти 30 000 просмотров! Все-таки любите вы советскую классику!

Также в топ самых читаемых на Myslo попала новость Тулячка: «Мой BMW украли, но полиция прессует меня, а не вора», она набрала более 23 000 просмотров.

В топе традиционно погода, статья «Синоптик Роман Вильфанд пообещал возвращение июльского тепла». Новость от Романа Менделевича набрала более 20 000 просмотров.

Горячая тема «Туляки сообщают о дефиците бензина» набрала более 17 000 просмотров. А еще один прогноз погоды «Погода в Туле 23 сентября: тепло и сухо» — более 16 000.