Иван Васильевич, кража BMW и возвращение июльского тепла: топ новостей недели от Myslo

Иван Васильевич, кража BMW и возвращение июльского тепла: топ новостей недели от Myslo

Чем тулякам запомнилась прошедшая неделя?

Самым популярным» на этой неделе стал тест «Хорошо ли вы помните комедию „Иван Васильевич меняет профессию“, который набрал почти 30 000 просмотров! Все-таки любите вы советскую классику! 

Также в топ самых читаемых на Myslo попала новость Тулячка: «Мой BMW украли, но полиция прессует меня, а не вора», она набрала более 23 000 просмотров. 

В топе традиционно погода, статья «Синоптик Роман Вильфанд пообещал возвращение июльского тепла». Новость от Романа Менделевича набрала более 20 000 просмотров. 

Горячая тема «Туляки сообщают о дефиците бензина» набрала более 17 000 просмотров. А еще один прогноз погоды «Погода в Туле 23 сентября: тепло и сухо» — более 16 000. 

сегодня, в 18:40 0
Погода в Туле 28 сентября: дождь, до +11 и высокое давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 сентября: дождь, до +11 и высокое давление
сегодня, в 10:04, 104 1909 0
В небе над Тульской областью сбиты четыре БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты четыре БПЛА
сегодня, в 07:05, 89 4175 -3
В Туле мошенники стали представляться сотрудниками «Тулагорводоканала»
Жизнь Тулы и области
В Туле мошенники стали представляться сотрудниками «Тулагорводоканала»
сегодня, в 09:00, 53 2256 1
На Новомосковском шоссе продавцы перекрывают движение, чтобы нарушить ПДД
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе продавцы перекрывают движение, чтобы нарушить ПДД
сегодня, в 15:02, 35 1513 2

В Тульской области на особом контроле находится запуск тепла в социальные объекты и МКД
В Тульской области на особом контроле находится запуск тепла в социальные объекты и МКД
В Туле проходит I Открытый форум школьных музеев ЦФО
В Туле проходит I Открытый форум школьных музеев ЦФО
