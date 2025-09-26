В Новомосковске установили современный пост экологического мониторинга

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 сентября в Новомосковске открылся новый пост наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Он приобретен по поручению губернатора Дмитрия Миляева и установлен в мкр-не Залесном.

Пост способен исследовать порядка 140 загрязняющих веществ как основных, так и специфических для выбросов промышленных предприятий города.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, результаты исследований будут поступать в систему автоматизированного экологического мониторинга ГУ ТО «Природа» и Ситуационный центр губернатора Тульской области.