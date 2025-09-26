В Большой Туле проводят противопожарную опашку полей и лесополос

Опашка земель проводится на потенциально пожароопасных территориях, чтобы в случае возгорания не допустить распространения огня на жилые объекты и исключить причинение вреда жизни и здоровью людей.
– В Туле сохраняется высокая степень пожароопасности. Вокруг границ 193 населенных пунктов Большой Тулы, которые могут быть подвержены природным пожарам, проводится опашка на территориях общей протяженностью порядка 220 км, – рассказал начальник отдела тульского Центра гражданской защиты и спасательных работ Анатолий Сбродов. –Работы выполняют двумя тракторами, чтобы полоса получилась шириной не менее 10 м. Эти земляные отвалы сохранятся до весны и будут служить барьером для распространения огня в случае возгорания,
Опашка уже выполнена более чем в половине запланированных населенных пунктах. Завершить работы должны к концу октября.
Помните основные правила безопасности:
- нельзя поджигать сухую траву, а также бросать окурки, горящие спички, стекло,
- очищать территорию от горючих отходов, мусора, листьев и травы можно только вручную,
- сжигать траву допускается только в металлической емкости (бочка, бак) при безветренной погоде, на расстоянии 7,5 м от строений, отсутствии поблизости легковоспламеняющихся жидкостей и материалов,
- разведение открытого огня допускается только в специально оборудованных местах в соответствии с установленными требованиями,
- нельзя оставлять очаг горения без присмотра до полного прекращения горения (тления).
При пожаре необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 112.