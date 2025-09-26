В Большой Туле проводят противопожарную опашку полей и лесополос

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Работы по созданию минерализованной полосы для предотвращения перехода огня на строения и лесной массив проходят в областном центре ежегодно.

Опашка земель проводится на потенциально пожароопасных территориях, чтобы в случае возгорания не допустить распространения огня на жилые объекты и исключить причинение вреда жизни и здоровью людей.

– В Туле сохраняется высокая степень пожароопасности. Вокруг границ 193 населенных пунктов Большой Тулы, которые могут быть подвержены природным пожарам, проводится опашка на территориях общей протяженностью порядка 220 км, – рассказал начальник отдела тульского Центра гражданской защиты и спасательных работ Анатолий Сбродов. –Работы выполняют двумя тракторами, чтобы полоса получилась шириной не менее 10 м. Эти земляные отвалы сохранятся до весны и будут служить барьером для распространения огня в случае возгорания,

Опашка уже выполнена более чем в половине запланированных населенных пунктах. Завершить работы должны к концу октября.

Помните основные правила безопасности:

нельзя поджигать сухую траву, а также бросать окурки, горящие спички, стекло,

очищать территорию от горючих отходов, мусора, листьев и травы можно только вручную,

сжигать траву допускается только в металлической емкости (бочка, бак) при безветренной погоде, на расстоянии 7,5 м от строений, отсутствии поблизости легковоспламеняющихся жидкостей и материалов,

разведение открытого огня допускается только в специально оборудованных местах в соответствии с установленными требованиями,

нельзя оставлять очаг горения без присмотра до полного прекращения горения (тления).