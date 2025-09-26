В тульском педуниверситете соберутся ведущие психиатры страны

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого 3 октября, пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция, приуроченная к Международному дню психического здоровья. Мероприятие посетят ведущие специалисты в области психиатрии и психотерапии из разных регионов страны.

Врачи, учёные и психотерапевты обсудят современные подходы к сохранению ментального здоровья, новые методы терапии и практические инструменты работы с пациентами. В числе организаторов мероприятия - тульский минздрав и ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева.

Участников ждет работа секций «Психиатрия» и «Психотерапия», а также мастер-классы по клиническому гипнозу. Среди приглашённых спикеров директор НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Николай Незнанов, главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк и президент Российской психотерапевтической ассоциации Сергей Бабин.