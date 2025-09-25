На содержание агрессивных собак в тульских приютах выделят 9 млн рублей

Фото Алексея Пирязева

Тульская облдума скорректировала региональный закон об обращении с животными без владельцев.

Поправки изменили размер средств, который муниципалитеты получат из региональной казны на содержание бездомных собак.

Суммы увеличены за счет новой категории: отдельной строкой выделены собаки, «проявляющие немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания». Предполагается, что таких особей будет около 5% от общего числа.

Стоимость их содержания будет учитываться дополнительно. В 2026 году такие собаки обойдутся бюджету Тульской области в 9,321 млн рублей.

Помимо категории агрессивных питомцев, формула расчета средств, необходимых в целом на содержание бездомных животных, включает: