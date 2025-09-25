  1. Моя Слобода
На содержание агрессивных собак в тульских приютах выделят 9 млн рублей
Фото Алексея Пирязева

На содержание агрессивных собак в тульских приютах выделят 9 млн рублей

Тульская облдума скорректировала региональный закон об обращении с животными без владельцев.

Поправки изменили размер средств, который муниципалитеты получат из региональной казны на содержание бездомных собак.

Суммы увеличены за счет новой категории: отдельной строкой выделены собаки, «проявляющие немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания». Предполагается, что таких особей будет около 5% от общего числа. 

Стоимость их содержания будет учитываться дополнительно. В 2026 году такие собаки обойдутся бюджету Тульской области в 9,321 млн рублей.

Помимо категории агрессивных питомцев, формула расчета средств, необходимых в целом на содержание бездомных животных, включает: 

  • количество неагрессивных животных, которых после передержки, вакцинации и стерилизации вернут на прежнее место обитания (таких порядка 85%);
  • количество бездомных животных (порядка 5%), подлежащих умерщвлению в связи с необходимостью прекращения сильных физических страданий на фоне неизлечимого заболевания или последствий травмы, несовместимой с жизнью;
  • количество бездомных щенков (порядка 5%), подлежащих содержанию в приюте с последующим возвращением после стерилизации, маркирования, лечения и вакцинации на прежние места обитания.

Автор:
Фотограф:
вчера, в 16:00 −6
Событие
бездомные животныесобакиприюты
