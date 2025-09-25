Туляк предстанет перед судом за кражу солярки на 474 тысячи рублей

Фото Артёма Жильцова

Следственным отделом линейного отдела МВД России на станции Тула завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении 37 эпизодов растраты. Обвиняемый – 48-летний водитель топливозаправщика одного из коммерческих предприятий АО «Тулачермет».

Время от времени он сливал излишки вверенного ему дизельного топлива из топливозаправщика в специально подготовленную бочку на территории железнодорожного цеха, а затем распоряжался им по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 474 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан на рабочем месте при отработке оперативной информации сотрудниками оперативных подразделений ЛО МВД России на станции Тула.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.