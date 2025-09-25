Горячие линии по теплу в Туле: куда звонить, если дома холодно?

Отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября.
У поставщиков тепла есть 5 дней, чтобы довести тепло до соцобъектов и 7 дней — до жилых домов. Регулировка внутренних систем отопления — дело вашей УК. Холодно? Звоните им в первую очередь. Список телефонов здесь.
В администрации города также работают горячие линии по теплу.
- Пролетарский округ: +7 920 744-10-22, 41-34-15;
- Центральный округ: +7 920 750-55-71;
- Зареченский округ: 47-16-68;
- Советский округ: +7 920 759-19-80;
- Привокзальный округ: +7 919 070-02-67, 24-71-74;
- Управление городского хозяйства администрации Тулы: +7 910 150-82-93.