Горячие линии по теплу в Туле: куда звонить, если дома холодно?
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Горячие линии по теплу в Туле: куда звонить, если дома холодно?

По нормативу в жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.

Отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября.

У поставщиков тепла есть 5 дней, чтобы довести тепло до соцобъектов и 7 дней — до жилых домов. Регулировка внутренних систем отопления — дело вашей УК. Холодно? Звоните им в первую очередь. Список телефонов здесь.

В администрации города также работают горячие линии по теплу.

  • Пролетарский округ: +7 920 744-10-22, 41-34-15;
  • Центральный округ: +7 920 750-55-71;
  • Зареченский округ: 47-16-68;
  • Советский округ: +7 920 759-19-80;
  • Привокзальный округ: +7 919 070-02-67, 24-71-74;
  • Управление городского хозяйства администрации Тулы: +7 910 150-82-93.

вчера, в 14:00
news@myslo.ru
