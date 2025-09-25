Горячие линии по теплу в Туле: куда звонить, если дома холодно?

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

По нормативу в жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.

Отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября.

У поставщиков тепла есть 5 дней, чтобы довести тепло до соцобъектов и 7 дней — до жилых домов. Регулировка внутренних систем отопления — дело вашей УК. Холодно? Звоните им в первую очередь. Список телефонов здесь.

В администрации города также работают горячие линии по теплу.