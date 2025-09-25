  1. Моя Слобода
29 и 30 сентября в Тульской области изменится расписание нескольких поездов
Фото Алексея Пирязева.

Это связано с ремонтными работами.

Расписание некоторых пассажирских и пригородных поездов в Тульской области изменится в связи с работами по капитальному ремонту 1 пути на участке Тарусская — Шульгино. Это необходимо для обеспечения надежной работы инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Технологические окна назначены 29 и 30 сентября. На период работ внесены корректировки в расписание некоторых пассажирских и пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Белгород — Тула, Тула — Москва, Урванка — Алексин, Урванка — Черепеть и в обратном направлении, которые станут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже привычного графика.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. 

