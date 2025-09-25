Туляки сообщают о дефиците бензина

«На некоторых заправках его нет вовсе, на других — очереди», — сообщают подписчики.

Ранее Банк России сообщал о причинах подорожания топлива:

«Это произошло из-за роста цен на оптовом рынке. Одна из причин — снижение объемов производства из-за ремонта некоторых нефтеперерабатывающих заводов в стране. Также сейчас сезон полевых работ и растет турпоток. Спрос на бензин и дизель вырос».

Нехватку топлива к осени в России прогнозировали давно. В качестве контрмеры в России ввели запрет на экспорт бензина, а впоследствии продлили его до октября.

Недостающие внутреннему рынку объемы топлива намерены закупать у белорусских производителей.

«Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца сентября для всех участников рынка, а для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и мелких НПЗ) — до конца октября.

Эксперты отмечают, что нехватка бензина неминуема, так как первые поставки из Белоруссии начнутся не раньше осени. Тем не менее участники рынка будут стараться сдерживать розничные цены на бензин», — сообщали «Известия».

А вы сталкивались с отсутствием бензина на заправках? Если да, на каких?