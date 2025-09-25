  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки сообщают о дефиците бензина - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки сообщают о дефиците бензина

Туляки сообщают о дефиците бензина

«На некоторых заправках его нет вовсе, на других — очереди», — сообщают подписчики.

Ранее Банк России сообщал о причинах подорожания топлива:

«Это произошло из-за роста цен на оптовом рынке. Одна из причин — снижение объемов производства из-за ремонта некоторых нефтеперерабатывающих заводов в стране. Также сейчас сезон полевых работ и растет турпоток. Спрос на бензин и дизель вырос».

Нехватку топлива к осени в России прогнозировали давно. В качестве контрмеры в России ввели запрет на экспорт бензина, а впоследствии продлили его до октября. 

Недостающие внутреннему рынку объемы топлива намерены закупать у белорусских производителей. 

«Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца сентября для всех участников рынка, а для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и мелких НПЗ) — до конца октября.

Эксперты отмечают, что нехватка бензина неминуема, так как первые поставки из Белоруссии начнутся не раньше осени. Тем не менее участники рынка будут стараться сдерживать розничные цены на бензин», — сообщали «Известия».

А вы сталкивались с отсутствием бензина на заправках? Если да, на каких?

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
25 сентября, в 13:52 −32
Другие статьи по темам
Событие
бензин
Место
Тула
В Туле две женщины подрались из-за замечания о собаке без поводка. Дело закончилось судом
Дежурная часть
В Туле две женщины подрались из-за замечания о собаке без поводка. Дело закончилось судом
вчера, в 14:02, 35 1810 -1
23-летний водитель «Газели» погиб на месте, пассажир пострадал
Дежурная часть
23-летний водитель «Газели» погиб на месте, пассажир пострадал
вчера, в 11:25, 15 2471 -1
Тепло вернется в октябре
Жизнь Тулы и области
Тепло вернется в октябре
вчера, в 17:01, 13 2972 1
Жертвы кассира-мошенницы не могут попасть на концерт Анны Асти в Туле
Дежурная часть
Жертвы кассира-мошенницы не могут попасть на концерт Анны Асти в Туле
вчера, в 19:56, 11 1312 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Горячие линии по теплу в Туле: куда звонить, если дома холодно?
Горячие линии по теплу в Туле: куда звонить, если дома холодно?
На Кутузова в Туле построят 8-этажный дом
На Кутузова в Туле построят 8-этажный дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.