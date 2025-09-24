С начала года на водоёмах в Тульской области погибли 27 человек, при пожарах – 24

Такие цифры были названы на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провёл губернатор Дмитрий Миляев.

Участники обсудили оперативную обстановку в регионе, итоги завершённого купального сезона и подготовку к следующему, а также вопрос состояния резервов муниципалитетов для предупреждения и ликвидации ЧС.

Начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Судаков доложил оперативную обстановку в регионе.

На водоемах с начала года погибло 27 человек, из них два ребенка. Произошло 2850 пожаров (на 16% меньше, чем в прошлом году). При пожарах погибло 24 человека, в том числе трое детей.

По словам Дмитрия Судакова, что для предупреждения гибели людей на пожарах эффективно использование автономных дымовых пожарных извещателей. Их установка проста и не требует участия специалиста. В прошлом году эти приборы по всей России спасли более 500 жизней.

В Тульской области в дома многодетных семей пожарные извещатели устанавливаются бесплатно. К 2026 году планируется установить порядка 9000 таких приборов.

Дмитрий Миляев поручил держать эту работу на контроле, а также сформировать предложения по расширению перечня льготных категорий, которым будет бесплатно предоставлен извещатель.