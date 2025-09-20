  1. Моя Слобода
Более 4000 туляков присоединились к Всероссийскому «Кроссу нации»

Более 4000 туляков присоединились к Всероссийскому «Кроссу нации»

Всероссийский день бега прошёл в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миляева в регионе активно развиваются физическая культура и спорт. 

bh69l30t8oik1iqzsxl92poodr3pokr6.jpg

– «Кросс нации» – это настоящий праздник спорта и здоровья, который объединил тысячи жителей Тульской области! Мы видим, как растет интерес к физической активности, и это не может не радовать. Будем и дальше создавать все условия для того, чтобы занятия спортом были доступны каждому, независимо от возраста и уровня подготовки. Всем участникам желаю удачного старта и яркого финиша! – сказал Михаил Трунов.

Министр спорта вручил благодарственные письма тренерам за вклад в развитие спорта в Тульской области.

Кросс нации также прошел в Новомосковске, Кимовске, Киреевске, Узловой, Алексине. Всего на старт в этот день вышли порядка 4500 жителей Тульской области. Они состязались на дистанциях в зависимости от возраста и уровня подготовки: 300 и 500 м, 1 и 4 км. Также прошел семейный забег. 

irnt6zkmp4mdremrr52h1yandrh76noj.jpg

Победители и призеры в своих возрастных группах получили грамоты, медали и подарки. Лучшим бегунам вручили памятные кубки.

сегодня, в 18:25
