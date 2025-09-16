Туалетный ершик, раритетные сапоги и даже скамейка: что воруют туляки в заведениях

Некоторые туляки слишком буквально понимают фразу «чувствуйте себя как дома» и присваивают себе бокалы, посуду, вилки и ложки. Но это мелочи по сравнению с тем, что вы прочтете сегодня.



Присаживайтесь поудобнее и читайте невыдуманные истории из тульского общепита. Вам будет смешно, а вот рассказчики до сих пор с грустью вспоминают утраченные предметы.

Пришли в сланцах, ушли в сапогах

Посетители ресторана «Берендей» пришли поужинать в сланцах, а ушли в раритетных сапогах. Директор Ольга Карасева рассказала:

Ольга Карасева — Люди отдыхали в «Домике сапожника» и обули наши раритетные сапоги. Да так они им понравились, что в них они и ушли домой, оставив вместо нашей старинной обуви на полочке свои резиновые сланцы. Вообще, наглость людей иногда не знает границ! Недавно в книге жалоб и предложений гости оставили нам негативные отзывы. Мы были удивлены, стали смотреть камеры, чтобы понять, что из их слов правда, а что нет. А увидели только то, что гости тихонечко уходят домой, закутавшись в наши пледы.

Ольга говорит, что из «Берендея» часто выносят полотенчики для рук, бокалы, а еще пару раз воровали штофы для вина.

Ёршик и лавка

В «Местных» по словам бармена Александра Овчарука пропал самый необычный предмет — ёршик для унитаза! Как его вынесли и зачем — вопросы, на которые никто уже не ответит.



Из «Третьей Волны» в Пролетарском районе как-то умудрились утащить тяжеленную кованую лавку. Владелец сети кофеен «Третья волна» Руслан Пухов рассказал об этой крупногабаритной краже:

Руслан Пухов — Мы перекладывали брусчатку у кофейни на ул. Кирова, и лавка была не прикручена. На момент закрытия кофейни скамейка была на месте, а когда сотрудники пришли с утра, ее уже не было. Ночью ее кто-то унес!



Так мы поняли, что слишком наивны и нам необходимы камеры видеонаблюдения. Самое забавное, что мы только восстановили эту лавку и она была в идеальном товарном виде.

Владелец ресторан-бара WhatElse? и кальянной «Дом 15» Владимир Нусс говорит, что истории про воровство — его личная боль:

Владимир Нусс — У нас исчезают хорошие кремы и ролики для удаления волос с одежды, куда-то деваются санитайзеры и даже декор с подоконников! Думаю, большинство рестораторов понимающе кивнут на этом моменте. Приходится покупать с запасом даже вилки и ложки (ножи, почему-то, людей не интересуют). Но самый запоминающийся случай связан с кражей посерьёзнее: мы высадили канадские голубые ели в клумбу возле заведения. Их выдернули в ту же ночь, причём посмеявшись в камеры. Прошло уже 7 лет, а я до сих пор грущу.

Управляющий «Чайкой» Евгений Попов жалуется, что гости даже выкручивали лампочки в баре, не побрезговали декором в виде осенних тыкв. А еще — частенько забывают положить пледы на место.

Чаевые и картина из туалета

Посетители «Флигеля» решили обогатиться, своровав чаевые для сотрудников. Об этом нам рассказал совладелец бара Даниил Бессонов:

Даниил Бессонов — У нас как-то раз во «Флигеле» украли чаевые для сотрудников. 2 тысячи. По приколу. Но мы потом нашли «приколиста», и он вернул деньги.



Вообще, в заведениях часто воруют посуду и всякие мелочи вроде бирдекелей. Для многих это что-то вроде ритуала.

А в «Настаятеле» гости решили, что им очень нужна картина из уборной, а потом выбросили ее по дороге, рассказал Григорий Черных, бар-менеджер сети баров «Настаятель»:

Григорий Черных — У нас часто воруют железные тарелки из-под настоек и освежители воздуха. Однажды гости решили, что им очень нужна картина из нашего туалета, а потом оставили ее валяться на ул. Металлистов… А как-то раз с территории «Настаятеля» укатили бочку, представляете?

Сотрудники «Культуры» сотрудники рассказали, что посетители однажды зачем-то прихватили с собой таблички «Стол забронирован», а еще несколько лампочек.

В MR. Cup на ул. Советской, 56 чаще всего просто сливают крем «Зелински» из туалета. А еще работники рассказали, что у них исчезли практически все пауэрбанки, которые заботливо предоставлялись гостям для подзарядки телефона. Еще как-то один предприимчивый туляк стащил из кафе вазу для цветов.

Когда вам вдруг очень сильно захочется что-то прихватить из заведения, советуем вспомнить Владимира Нусса, который вот уже семь лет с грустью вспоминает украденные ели.