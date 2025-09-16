  1. Моя Слобода
В цыганском таборе под Веневом волонтеры нашли пропавшего жителя Курска

Мужчину заставляли работать в поле.

61-летний Игорь Латышев из Курска пропал в начале августа. Родственники мужчины сразу же написали заявление в полицию, а пару недель спустя уголовное дело закрыли. Стражи порядка отрапортовали, что пропавший мужчина по доброй воле работает на уборке картошки в Тульской области. И даже прислали его фотографию — мол, жив-здоров.

Родственники Игоря Анатольевича в эту историю не поверили, так как у мужчины имелись проблемы со здоровьем и подобные нагрузки просто могли его убить. После этого люди обратились за помощью в «Альтернативу» — волонтерское движение, которое освобождает людей из рабства.

Волонтеры «Альтернативы» выехали на точку и смогли забрать мужчину домой. Позже он расскажет, что в Курске с ним познакомились цыгане и предложили легкую подработку в городе. Посадили в машину и привезли в цыганский табор рядом с селом Прудищи Веневского района. Жил он в неотапливаемом вагончике и каждый день работал в полях. 

По его словам, для того чтобы закрыть дело о розыске, цыгане сами сфотографировали Игоря Анатольевича и заставили написать заявление, что он находится в таборе добровольно. Фото переслали в полицию, после чего полицейские и сообщили родственникам, что Латышев якобы по своей воле подался из Курска в глухое тульское село.

Напомним, это не первый подобный случай. Ранее, например, мы писали про глухонемого инвалида, которого цыгане транзитом через Белев увезли из Москвы в Краснодар. 

16 сентября, в 17:09 +9
