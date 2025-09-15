Роспотребнадзор предупредил туляков о несуществующем производителе приправ

Если вы увидели на прилавке магазина продукцию ООО ПК «Новые продукты» из Екатеринбурга – сообщите об этом в надзорный орган.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, из разных регионов России поступают сообщения о продаже в супермаркетах приправы для вторых блюд «Имбирь молотый», производимой ООО ПК «Новые продукты» по адресу: 620066, Свердловская обл., г. Екатеринбург, переулок Шоферов, строение 11, офис 2.

Производство в этом здании не обнаружено, поставляемая в магазины продукция изготовляется неустановленными лицами. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не употреблять приправы, произведённые ООО ПК «Новые продукты».

Если вы увидели подобный товар на прилавке – сообщите об этом в Роспотребнадзор по телефону: +7(4872)31-28-79.