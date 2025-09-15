  1. Моя Слобода
Названы лучшие учителя Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Речь идет о победителях конкурса, который проводило Минпросвещения РФ.

Премию за достижения в педагогической деятельности в 2025 году получили 1250 учителей из всех регионов России. Претендовать на участие в конкурсе могли учителя, которые работают в школе не менее 3 лет и ведут занятия не менее 18 часов в неделю.

В этом году премии получили педагоги, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования. Среди критериев оценки — наличие собственных методических разработок, результаты и достижения учеников, работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами.

В Тульской области также определены 20 учителей из образовательных организаций 11 муниципалитетов региона.

Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

Ведомство опубликовало список победителей:

  • Светлана Кряж, «Центр образования — гимназия № 11 имени Александра и Олега Троянских», Тула,
  • Ирина Рапшина, Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого,
  • Наталья Ефремова, Центр образования № 21, Тула, 
  • Елена Дроздова, средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова, Тула,
  • Елена Чуракова, Лицей № 1, г. Щёкино,
  • Наталья Лебошина, средняя образовательная школа № 3, Новомосковск,
  • Софья Кольцова, Центр образования № 58 «Поколение будущего», Тула,
  • Наталья Козлова, средняя школа № 10, Ефремов,
  • Надежда Авдошина, Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина, Тула,
  • Елена Орлова, Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова, Тула,
  • Наталия Уханова, Тульская школа для обучающихся с ОВЗ № 4,
  • Марина Внукова, средняя школа № 20, Щёкино,
  • Надежда Трибельгорн, средняя школа № 4, Богородицк, 
  • Юлия Выставкина, Центр образования № 4, Донской,
  • Александра Горбунева, Ханинская СОШ,
  • Наталья Измайлова, СОШ № 7, Донской,
  • Анастасия Хмельнова, «Станционная СОШ» п. Казачка,
  • Эмма Григорян, Центр образования № 8, Тула,
  • Вера Назарова, Центр образования п. Волово,
  • Ирина Лыгина, МБОУ «Лицей», Новомосковск.

Участники конкурса, занявшие места с первого по десятое, получат денежное поощрение за счет средств федерального бюджета в размере 200 тыс. рублей, а учителя, занявшие места с 1-го по 20-е, — денежное поощрение за счет средств бюджета Тульской области в размере 50 тыс. рублей.

Фотограф:
вчера, в 19:37 +4
