Названы лучшие учителя Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Премию за достижения в педагогической деятельности в 2025 году получили 1250 учителей из всех регионов России. Претендовать на участие в конкурсе могли учителя, которые работают в школе не менее 3 лет и ведут занятия не менее 18 часов в неделю.

В этом году премии получили педагоги, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования. Среди критериев оценки — наличие собственных методических разработок, результаты и достижения учеников, работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами.

В Тульской области также определены 20 учителей из образовательных организаций 11 муниципалитетов региона.

Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

Ведомство опубликовало список победителей:

Светлана Кряж, «Центр образования — гимназия № 11 имени Александра и Олега Троянских», Тула,

«Центр образования — гимназия № 11 имени Александра и Олега Троянских», Тула, Ирина Рапшина, Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого,

Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого, Наталья Ефремова, Центр образования № 21, Тула,

Центр образования № 21, Тула, Елена Дроздова, средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова, Тула,

средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова, Тула, Елена Чуракова, Лицей № 1, г. Щёкино,

Лицей № 1, г. Щёкино, Наталья Лебошина, средняя образовательная школа № 3, Новомосковск,

средняя образовательная школа № 3, Новомосковск, Софья Кольцова, Центр образования № 58 «Поколение будущего», Тула,

Центр образования № 58 «Поколение будущего», Тула, Наталья Козлова, средняя школа № 10, Ефремов,

средняя школа № 10, Ефремов, Надежда Авдошина, Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина, Тула,

Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина, Тула, Елена Орлова, Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова, Тула,

Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова, Тула, Наталия Уханова, Тульская школа для обучающихся с ОВЗ № 4,

Марина Внукова, средняя школа № 20, Щёкино,

Надежда Трибельгорн, средняя школа № 4, Богородицк,

Юлия Выставкина, Центр образования № 4, Донской,

Александра Горбунева, Ханинская СОШ,

Наталья Измайлова, СОШ № 7, Донской,

Анастасия Хмельнова, «Станционная СОШ» п. Казачка,

«Станционная СОШ» п. Казачка, Эмма Григорян, Центр образования № 8, Тула,

Вера Назарова, Центр образования п. Волово,

Ирина Лыгина, МБОУ «Лицей», Новомосковск.

Участники конкурса, занявшие места с первого по десятое, получат денежное поощрение за счет средств федерального бюджета в размере 200 тыс. рублей, а учителя, занявшие места с 1-го по 20-е, — денежное поощрение за счет средств бюджета Тульской области в размере 50 тыс. рублей.