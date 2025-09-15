  1. Моя Слобода
В Туле водители решили, что удобнее ездить не по ПДД

В Туле водители решили, что удобнее ездить не по ПДД

Запись с нарушителями появилась в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в ЖК «Наши Баташи». На кадрах видно, как несколько водителей нарушили правила дорожного движения.

«Выезд на ул. Речную. 2/3 водителей из-за невнимательности, глупости, или хамства, едут по перекрестку с круговым движением „в лоб“. Это только трехминутное видео, обрезанное до двух, а за целый день сотни нарушений на этом месте», — сообщил автор записи.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
