Где в Туле в День города ограничили движение и стоянку транспорта

Публикуем полный перечень ограничений на 13 сентября.

В субботу, 13 сентября, с полуночи до 23.30 будут ограничены парковка и движение транспорта на следующих участках:

  • по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • на Крестовоздвиженской площади, 
  • по ул. Союзной (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), 
  • в Денисовском переулке, 
  • в Благовещенском переулке,
  • в Черниковском переулке, 
  • на парковочном пространстве, расположенном в районе домов № 3 и 5 по ул. Советской,
  • по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), 
  • по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка),

3.jpg

2.jpg

На ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской и от ул. Розы Люксембург до ул. Советской) с 0.00 13 сентября до 23.59 14 сентября ограничена парковка, а с 8.00 до 23.30 – движение транспорта.

В День города пройдёт Парад духовых оркестров. В связи с этим будут введены следующие ограничения:

  • ограничено движение с 15.00 до 17.00 по пр. Ленина (от ул. Гоголевской до площади Ленина), 
  • ограничена парковка и движение с 14.00 до 17.00 по ул. Пушкинской (от ул. Ф. Энгельса до ул. Тургеневская).

Общественный транспорт в городе будет работать без изменений.

Для туляков и гостей города будут открыты 4184 парковочных места на следующих улицах:

  • ул. Тургеневская,
  • ул. Демонстрации,
  • ТРЦ «Макси»,
  • ул. Жуковского,
  • ул. Пирогова,
  • ул. Советская/ул. Дзержинского, 
  • ул. Советская/ул. Мосина, 
  • ул. Советская/ул. Коминтерна.

13 сентября, в 09:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
День городаограничения для транспортатранспортограничение парковкиограничение движения
Место
Тула

