Где в Туле в День города ограничили движение и стоянку транспорта

В субботу, 13 сентября, с полуночи до 23.30 будут ограничены парковка и движение транспорта на следующих участках:

по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Союзной (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

в Денисовском переулке,

в Благовещенском переулке,

в Черниковском переулке,

на парковочном пространстве, расположенном в районе домов № 3 и 5 по ул. Советской,

по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка),

На ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской и от ул. Розы Люксембург до ул. Советской) с 0.00 13 сентября до 23.59 14 сентября ограничена парковка, а с 8.00 до 23.30 – движение транспорта.

В День города пройдёт Парад духовых оркестров. В связи с этим будут введены следующие ограничения:

ограничено движение с 15.00 до 17.00 по пр. Ленина (от ул. Гоголевской до площади Ленина),

ограничена парковка и движение с 14.00 до 17.00 по ул. Пушкинской (от ул. Ф. Энгельса до ул. Тургеневская).

Общественный транспорт в городе будет работать без изменений.

Для туляков и гостей города будут открыты 4184 парковочных места на следующих улицах: