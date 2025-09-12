Где в Туле в День города ограничили движение и стоянку транспорта

В субботу, 13 сентября, с полуночи до 23.30 будут ограничены парковка и движение транспорта на следующих участках:
- по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- в Денисовском переулке,
- в Благовещенском переулке,
- в Черниковском переулке,
- на парковочном пространстве, расположенном в районе домов № 3 и 5 по ул. Советской,
- по ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- по ул. Благовещенской (от ул. Советской до Благовещенского переулка),
На ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской и от ул. Розы Люксембург до ул. Советской) с 0.00 13 сентября до 23.59 14 сентября ограничена парковка, а с 8.00 до 23.30 – движение транспорта.
В День города пройдёт Парад духовых оркестров. В связи с этим будут введены следующие ограничения:
- ограничено движение с 15.00 до 17.00 по пр. Ленина (от ул. Гоголевской до площади Ленина),
- ограничена парковка и движение с 14.00 до 17.00 по ул. Пушкинской (от ул. Ф. Энгельса до ул. Тургеневская).
Общественный транспорт в городе будет работать без изменений.
Для туляков и гостей города будут открыты 4184 парковочных места на следующих улицах:
- ул. Тургеневская,
- ул. Демонстрации,
- ТРЦ «Макси»,
- ул. Жуковского,
- ул. Пирогова,
- ул. Советская/ул. Дзержинского,
- ул. Советская/ул. Мосина,
- ул. Советская/ул. Коминтерна.