В Тульской области пройдёт акция по профилактике детского травматизма на дорогах

Её проведут сотрудники региональной Госавтоинспекции совместно с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталией Зыковой.

С 15 по 22 сентября в Тульской области пройдет акция «Водитель – осторожно, на дороге дети!». Её цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания водителей и общественности к проблеме обеспечения безопасности детей на дорогах.

Дети напишут и красочно оформят письма с просьбой не нарушать ПДД. Организаторы передадут их водителям и напомнят, что пьяная езда, превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие нарушения – ежегодно забирают сотни человеческих жизней, в том числе детских.

– У этой акции сразу несколько целей. Когда дети пишут письма, у них формируется ответственное отношение к безопасности на дорогах. Каждое обращение обязательно найдет своего адресата. Водителей трогают детские послания, они прислушиваются к ним. Наша акция – призыв к взаимному уважению и ответственности на дорогах, – подчеркнула Наталия Зыкова.