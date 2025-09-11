  1. Моя Слобода
Россельхознадзор обязал туляков расчистить земельный участок от мусора

На территории площадью 36,6 га было найдено большое количество строительных отходов.

В августе сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверили состояние земельного участка сельхозназначения площадью 36,6 га, расположенного в Веневском районе. Он принадлежит двум местным фермерам на праве общей долевой собственности.

Выяснилось, что на земле образовалась огромная несанкционированная свалка строительных отходов, где свалены доски, шифер и транспортировочные ленты. Знаки и трафареты, запрещающие сброс отходов, отсутствуют.

Владельцам участка выданы предписания – им предстоит в кратчайшие сроки расчистить участок и впредь использовать его строго по назначению.

 

вчера, в 22:00 0
