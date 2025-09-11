  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев провел заседание попечительского совета ТулГУ

На нем обсудили отчет о работе вуза и стратегию его развития на ближайшие пять лет с перспективой до 2036 года.

Губернатор отметил, что укрепление научного и технологического потенциала страны, а также развитие оборонно-промышленного комплекса – одни из ключевых задач, которые поставил президент России Владимир Путин. Особое значение имеют научные школы в области оборонной техники и подготовка инженерных кадров:

– Кадровое обеспечение предприятий – это системный вопрос, и мы видим запрос промышленности на взаимодействие с университетами, особенно в оборонной отрасли. На протяжении последних лет мы нарастили поддержу науки и высшего образования за счет региональных средств. Тульская область в числе первых регионов утвердила программу научно-технологического развития, региональный бюджет которой составляет 1,6 млрд рублей до 2028 года.

h89kyt0m7z5g4vjwcwjm3h2iphq6ufq9.jpg

По словам главы региона, Тульская область продолжает активно привлекать ведущих ученых, которые формируют на базе вузов молодые исследовательские коллективы, развивают новые научные школы и ведут разработки в интересах предприятий ключевых отраслей промышленности. Сформирована современная исследовательская инфраструктура НОЦ «ТулаТЕХ», открылась Тульская передовая инженерная школа укрепившая позиции университета, как опорного вуза оборонной промышленности.

ТулГУ наращивает темпы целевой подготовки кадров: в текущем году заключено 159 договоров о целевом обучении в интересах оборонных предприятий. Увеличен объем исследований по приоритетным направлениям науки –по итогам прошлого года он составил 315 млн рублей.

Стратегическим партнером вуза выступает Ростех. В ТулГУ идет целевая подготовка специалистов для предприятий корпорации по трем образовательным трекам: «Код Ростеха» (радиоэлектронные системы и прикладная информатика), «Ростех. Качество» (стандартизация и метрология), «Ростех.Арсенал» (подготовка кадров для боеприпасной отрасли). Вуз также выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах госкорпорации. 

bc6azm19atd345hbxvz0u1x0w8k1ds95.jpg

Ректор ТулГУ Олег Кравченко сообщил, что университет по числу студентов сегодня входит в 30 самых крупных вузов страны. В нем обучаются более 20 тысяч студентов. До 90% инженерного персонала предприятий региона – выпускники ТулГУ.

Команда ТулГУ разработала Программу развития университета. Она включает несколько ключевых разделов, касающихся совершенствования образовательных программ, научных исследований и управления университетом. В ней также подробно описаны стратегические проекты, которые реализует вуз.

Ректор также доложил и создании Тульского межвузовского оборонного кампуса. Проект, в частности, предусматривает строительство ОПК-центра, общежития для студентов и профессорско-преподавательского состава, реконструкцию одного из корпусов ТулГУ под «МЕДБИОТЕХ-центр» и развитие инфраструктуры реабилитационной и спортивной медицины. Работы по развитию объектов квартала кампуса уже начались.

aouff23qjpn5jkusbqoigj4a71msi0wy.jpg

Председатель Комитета Госдумы ФС РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил важность эффективной интеграции образовательных программ университетов с практическими потребностями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Члены попечительского совета ТулГУ приняли решение об участии в конкурсе на строительство кампусов мирового уровня, который Министерство науки и высшего образования РФ проведёт до конца года.

сегодня, в 20:48 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областизаседание попечительского совета ТулГУТулГУгубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская областьТула

